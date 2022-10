"Paleogenómica" da a Svante Paabo el Nobel de Medicina 2022

A-AA+

El biólogo sueco Svante Paabo fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina de este año, gracias a su teoría sobre la genética de seres humanos extintos, claves para entender la evolución de nuestra especie. Su descubrimiento no sólo marca un hito dentro de las ciencias, sino que se ha convertido en la primera teoría evolutiva en ser reconocida por este galardón internacional.

Pese a que en ediciones anteriores del Premio Nobel, han sido mucho los estudios relacionados a la forma y evolución de fósiles, no fue sino hasta con la contribución de Svante Paabo que la morfología fue reconocida, ya que la investigación del científico sueco estudió los orígenes de la humanidad por medio de herramientas que antes sólo habían sido empleadas por ramas como la medicina y la biología molecular.

A través de sus análisis, Paabo comprobó que los neandertales, extintos hace más de 40 mil años y los parientes más próximos en la línea del tiempo con el Homo sapiens, ya tenían la capacidad de hablar. Luego de sus estudios genéticos, el investigador también se percató que todos los humanos, a excepción de las sociedad que habitan África, tienen un porcentaje de ADN neanderthal en sus células.

De esa manera, Paabo no sólo contribuyó a la compresión y reconocimiento del genoma de especies extintas, sino que dio cuenta de la existencia de otra clase de especie, desconocidas hasta el momento, denominada como desinovanos.

Otro de los grandes descubrimientos del biólogo sueco, lo que lo hicieron acreedor del Nobel, fue demostrar que los neandertales mantuvieron relaciones sexuales con otras especies humanas hace miles de años.

Los hallazgos, además, han dado lugar a la creación de una nueva rama dentro de las ciencias, conocida como "paleogenómica", que basa su objeto de estudio en develar las diferencias genéticas entre personas actuales y los homínidos extintos, todo ello con el propósito de entender qué y cómo fue lo que nos llevó a convertirnos en la especie humana que somos hoy.