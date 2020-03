Para recordar: Así se transmite el Covid-19

Todos podemos hacer algo para mitigar y contener la expansión de las enfermedades. Lo primero siempre es entender qué son, cómo se transmiten y cómo afectan. En este caso, se trata del coronavirus SARS-COV2.

Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada Covid-19, que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo se transmite?

El virus puede haberse transmitido originalmente por contacto directo entre animales y humanos, simplemente por el aire.

Los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra a través del aire, al toser y estornudar. También al tocar o estrechar la mano de una persona enferma o al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos.

Síntomas de alerta

Los síntomas más comunes del Covid-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Sólo alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el Covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.

En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

¿Hay que usar cubrebocas o mascarillas?

Las existencias de mascarillas en el mundo se están agotando por lo que la OMS aconseja utilizarlas solo si: Se presentan síntomas respiratorios del Covid-19 (sobre todo tos). Se está cuidando de alguien que pueda haber contraído la enfermedad.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara.

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.