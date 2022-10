Para ver videos 4K en YouTube será necesario pagar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- La suscripción paga Premium de YouTube incluye beneficios como visualización sin anuncios, descargas de videos y canciones para consumo sin conexión y reproducciones en segundo plano.

Ahora sin embargo, también podría estar cambiando la transmisión de video en resolución 4K (actualmente gratis para todos los usuarios) al nivel premium.

---YouTube comenzó a pedir a usuarios suscribirse a Premium para ver videos 4K

Durante el fin de semana, los usuarios de Reddit y Twitter notaron que YouTube les había pedido que actualizaran al nivel premium para ver videos en 4K.

No está claro si el cambio es parte de una prueba limitada o si la compañía está pensando en limitar a los usuarios gratuitos a una resolución de 1440p.

---Esfuerzos por hacer a los usuarios gratuitos de paga

La compañía ha probado varios métodos para convertir a los usuarios gratuitos en usuarios de pago. Uno de los más notorios fue mostrarles hasta 11 anuncios que no se podían omitir antes del comienzo de un video largo para que tuvieran una experiencia ininterrumpida.

El año pasado, Google dijo que cruzó la marca de los 50 millones de suscriptores en YouTube Music y Premium. Si bien el precio de estas suscripciones varía según la región, en los Estados Unidos cobra 9.99 dólares por mes para YouTube Music y 11.99 dólares por mes para YouTube Premium.

En sus ganancias del segundo trimestre de 2022, el gigante de las búsquedas dijo que YouTube generó 6.87 mil millones en ingresos, que fue mucho más bajo que las expectativas de los analistas de 7.51 mil millones. Por lo tanto, no es inesperado que la compañía pueda probar nuevas formas de aumentar los usuarios pagos de sus servicios de transmisión de video.

La semana pasada, YouTube TV lanzó un nuevo programa para permitir a los usuarios suscribirse a canales adicionales como Showtime, HBO Max, NBA League Pass y MLB.TV sin comprar un plan base de 64.99 dólares al mes.