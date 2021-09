PlayStation Showcase ¿qué fue lo que presentó Sony?

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, la compañía Sony llevó a cabo su evento PlayStation Showcase 2021, en el cual la firma mostró las novedades para su consola PlayStation 5.

Es este un resumen de los títulos presentados por la compañía de videojuegos.

Star Wars Knight of the Old Republic Remake

Este título será exclusivo del PS5, y además de tratarse de un proyecto que en diversos foros y sitios de videojuegos habían señalado que se encontraba en proceso. El título está siendo trabajado por Lucasfilm Games y Aspyr.

A través de una nueva publicación en el blog oficial de la firma, el principal productor en Aspyr Media, Ryan Treadwell, confirmó que el remake de KOTOR "será una exclusiva de lanzamiento en PlayStation 5", por lo que eventualmente llegará a otras plataformas.

Project EVE

Sony presentó un nuevo tráiler de Project EVE, un espectacular juego de acción coreano del estudio Shift Up, anunciado el año pasado.

Tiny Tina's Wonderlands

Se trata del spin-off medieval de la saga Borderlands, protagonizado por Tina Chiquitina, el cual cuenta con mecánicas RPG y disparos en primera persona. Estará disponible para el 25 de marzo del próximo año.

Forspoken

El juego de acción de Square Enix, anteriormente conocido como Project Athia, exclusivo de PS5, contó con un tráiler que mostró su jugabilidad e historia. Los gamers tomarán el papel de una joven de nuestro mundo (interpretada por Ella Balinska), que es transportada a una tierra mágica. Sony confirmó que Forspoken estará disponible en la primavera de 2022.

Rainbow Six Extraction

Se presentó un nuevo tráiler del juego de disparos de Ubisoft. A diferencia del título Rainbow Six Siege, en esta nueva entrega nos enfrentaremos a una hostil raza alienígena.

Alan Wake Remastered

La confirmación de esta remasterización llegó hace algunos días, y este jueves, durante el PlayStation Showcase se presentó el primer tráiler del juego. Asimismo, se reveló que estará disponible el próximo cinco de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

GTA V

La versión next gen de GTA V también contó con un nuevo tráiler, que estuvo acompañado del anuncio de que el juego se retrasará hasta marzo de 2022, siendo que debía lanzarse en noviembre de este año.

Contará con diversas mejoras técnicas, aunque de momento no se han visto grandes novedades.

Ghostwire Tokyo

El misterioso juego de Bethesda, que incluye una rara mezcla entre acción y terror en una Tokio desierta, pero llena de espíritus, contó también con un tráiler en el PlayStation Showcase 2021.

El título es una exclusiva temporal de PlayStation y estará disponible en algún punto de 2022.

Marvel's Guardians of the Galaxy

El título basado en los personajes de los Guardianes de la Galaxia del estudio Eidos Montreal, creadores de Deus Ex y Shadow of the Tomb Raider, también contó con un tráiler en el evento de Sony mostrando aún poco de su gameplay.