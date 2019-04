¿Por qué no se puede instalar Netflix en algunos celulares?

La tecnología ha abarcado a pasos gigantescos nuestra vida diaria y los celulares en estos tiempos se utilizan para todo tipo de cosas, sin embargo, por muy difícil que parezca, también tienen restricciones, y no todas las aplicaciones se pueden descargar, como Netflix.

Este es el caso de la marca de celulares Xiaomi, pero ¿por qué pasa esto? De acuerdo con la página web española especializada en tecnología androidphoria.com, las marcas de celulares que no estén certificadas por Google no podrán descargar la aplicación de Netflix, y entre estas marcas no certificadas, se encuentran, Oppo, Vivo y Xiaomi.

¿Por qué pasa esto con Netflix?

Netflix señala que "los dispositivos Android 'rooteados' o no certificados, no pueden descargar la app desde Google Play Store. Los dispositivos móviles no certificados no están bloqueados para acceder a Netflix, pero, según la configuración, posiblemente no funcionen de manera correcta".

¿Cómo se soluciona?

Como lo menciona la página web proandroid.com, especializada en tutoriales y noticias para Androids, se descarga un APK (este es un archivo ejecutable de aplicaciones para Android) se instala en tu celular y una vez instalado se puede descargar Netflix de manera segura.

Cabe mencionar que no se puede actualizar o reproducir Netlix si no hay internet.