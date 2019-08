¿Qué alimentos son más dañinos para los dientes?

La mayoría de las veces centramos nuestra atención en el cuidado de ciertas partes de nuestro cuerpo pero nos olvidamos de los dientes. Gracias a ellos es que podemos disfrutar de nuestra comida favorita. Sin embargo, hay alimentos que pueden picar los dientes. Estos contienen azúcares libres, que hacen que las bacterias liberen ácidos que atacan el esmalte de los dientes provocando que se desarrollen caries y, en consecuencia, se piquen. Algunos de ellos son los siguientes:

-Dulces y caramelos

Casi nadie se puede resistir a un dulce o caramelo, sin embargo, pueden picar los dientes. Lo ideal es elegir dulces que no sean pegajosos o chiclosos, ya que no dejarán residuos en tus dientes difíciles de quitar. De acuerdo con un artículo de la Universidad de Rochester, es preferible consumir chocolate oscuro ya que puede limpiarse más fácilmente que otros dulces.

-Cítricos:

Los cítricos como las naranjas, limones o toronjas, además de ser ricas en vitamina C, contienen ácido, el cual puede erosionar el esmalte y hacer que los dientes sean más susceptibles a las caries, esto de acuerdo con un artículo de Mouth Healthy.

-Refrescos:

Estas bebidas al ser carbonatadas hacen que la placa dental produzca más ácido por lo que esto afecta al esmalte y pueden aparecer caries. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos menciona que consumir refrescos diariamente puede dañar los dientes tanto como si se consumieran metanfetaminas y crack. Por si fuera poco, al tomar refresco frecuentemente los dientes se pueden decolorar o manchar.

-Botanas con limón y chile:

Muchos amamos comer unas ricas botanas con limón y salsa, pero debes de tener cuidado ya que pueden ocasionar que tus dientes se piquen. Este alimento es rico en almidón, el cual se convierte en azúcar, si algún resto de comida queda entre los dientes entonces las bacterias lo utilizarán para atacar el esmalte y por ende aparecerán caries. De acuerdo con Mouth Healthy, después de consumir una bolsa de botana lo recomendable es utilizar hilo dental para remover los residuos que pudieron quedar entre los dientes.

En entrevista con nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado, comenta que otro alimento que "puede dañar los dientes son los "chilitos" como el chile piquín". Pasas y ciruela pasa Estos frutos secos son recomendados para comer como colaciones, pero son pegajosos por lo que pueden atascarse en los dientes. Además, tanto las pasas como la ciruela pasa son ricas en azúcares. Si te gusta comer estas frutas, solo asegúrate que después de consumirlas enjuagues tu boca y no olvides utilizar hilo dental por si algún pedazo de fruta quedó entre tus dientes.

Fernanda Alvarado es especialista en nutrición y educadora en diabetes, escribe la sección "Zona Saludable" en el suplemento impreso de Menú de EL UNIVERSAL. Cuenta con estudios de educación continua en nutrición y formación como promotora de salud por parte de la Universidad Iberoamericana. Candidata a maestría en nutrición y dietética con especialidad en nutrición comunitaria.