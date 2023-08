Qué pasa si usas tu celular con todas las luces apagadas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Nadie puede dudar que los celulares se han convertido en grandes herramientas para el día a día, pues con ellos puedes realizar infinidad de acciones que te permiten desde mantenerte comunicado con tus seres queridos, hasta hacer pagos o bien, solucionar temas de trabajo.

Sin embargo, el mal uso que muchas personas suelen darle a los dispositivos móviles puede ser perjudicial para la salud, en particular para la visión, y así es como lo explica la Gaceta de la UNAM.

¿Por qué no usar el teléfono con las luces apagadas?

El mal uso de los dispositivos móviles está afectando a la salud visual de la población, así lo declaró el oftalmólogo del Hospital de Alta Especialidad San José del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puebla. Esto pasa porque cuando se utilizan aparatos electrónicos como celulares en espacios cerrados o que tienen poca luz la vista se forza y se cansa.

Usar por un tiempo prolongado este tipo de aparatos, ya sean celulares, tablets, ordenadores, o incluso consolas de videojuegos, puede provocar una fatiga visual, sequedad e incluso infecciones, debido a que el ojo no se encuentra lubricado correctamente, así lo indicó el especialista.

No importa el tipo de pantalla que tenga tu celular o cualquier otro dispositivo, tienes que saber que usarlo mientras tienes las luces apagadas o por tiempos muy prolongados puede afectar severamente tu vista.

La Organización Mundial de la Salud en el 2020 publicó un informe mundial sobre la salud visual, donde se estimó que al menos son 2.200 millones de personas que padecen de alguna deficiencia visual, y que 1.000 millones de personas tienen alguna discapacidad que se pudo haber evitado por no cuidarse de la mejor manera.

Si bien existen muchos factores que pueden propiciar fatiga o desgaste visual, una de las recomendaciones que proporciona la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es cuidar el tiempo que estas frente a dispositivos electrónicos.

Recomendaciones para cuidar tu vista al usar aparatos electrónicos

Una de las principales recomendaciones que brinda la Profeco es contar con iluminación adecuada al momento de trabajar o realizar actividades. Esto ayudará a evitar una fatiga visual que puede agravarse si no se tiene los cuidados necesarios.

Limita el tiempo que pasas frente a las pantallas

Para evitar cualquier daño a la vista una de las recomendaciones que puedes hacer, es cuidar el tiempo que pasas frente a dispositivos electrónicos, ya que el uso prolongado de estos puede provocar un cansancio visual e irritación.

Ajusta la configuración de tu pantalla

Tienes que saber que en especial los celulares o tablets, suelen tener una luz brillante que si no se tiene el cuidado especial puede provocarte algún daño. Una de las recomendaciones que Profeco te brinda es modificarlo. Ajustar la luz, el brillo e incluso el contraste para que a la vista te resulte agradable y no te canse tanto estar frente a la pantalla, es una de las recomendaciones que puedes hacer para cuidar de tu vista.

Utilizar dispositivos móviles, celulares, tablets, o cualquier aparato electrónico con poco luz puede provocar severos daños a salud visual, por lo que necesitas tomar descansos prolongados así como parpadear para lubricar tus ojos.