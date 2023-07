¿Qué provoca los cambios de temperatura en julio?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL). - La "segunda temporada" de la ola de calor en México parece haber llegado para quedarse. Tan sólo en Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que entre el 13 y 16 de julio algunas de las alcaldías llegarían hasta los 32 grados de temperatura.

Pero, no sólo calor, la segunda mitad de julio también se prevén lluvias y chubascos. De hecho, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) advirtió que la onda tropical número 13 interactuará con un canal de baja presión que generará estas condiciones en la Península de Yucatán, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Mientras que el llamado Monzón Mexicano prevalecerá sobre el noroeste del país y ocasionará chubascos con lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Mientras que una circulación anticiclónica propiciará temperaturas de hasta 45 grados en Baja California.

Al tiempo que en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, oscilarán entre los 40 y 45 grados.

Aunque en Estados Unidos la Canícula habría comenzado desde el pasado 3 de julio y se prevé se extienda hasta el 11 de agosto, en México es difícil saber cuándo inicia este periodo.

¿Qué es la canícula? De acuerdo con un comunicado publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, la canícula forma parte de la variabilidad climática de México, pero es difícil de predecir. Este fenómeno obedece a la disminución de la cantidad de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado entre los meses de julio y agosto.

"La canícula forma parte de la variabilidad climática de México y es difícil de pronosticar su fecha de inicio, duración e intensidad", se lee en la información publicada el año pasado, donde además se detalla que en México está más relacionada a la disminución de las lluvias y no al incremento de la temperatura.

"En México el aumento de la temperatura no se asocia con el fenómeno de la canícula", ésta se origina por el desplazamiento e intensificación de los sistemas de alta presión del Pacífico y del Atlántico.

Hasta el momento ni el SMN ni el Cenapred han dado a conocer cuándo iniciará la canícula en México.

¿Qué es el monzón mexicano? De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cada año a finales de junio hasta septiembre se presenta este fenómeno en entidades como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

El Monzón Mexicano se caracteriza por el cambio estacional en la dirección de vientos cálidos y húmedos, también provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura. Mientras que en el noroeste mitiga la sequía, en el noreste la incentiva al absorber la humedad del golfo de México.

El Cenapred advierte que las lluvias generadas por el Monzón suelen ser torrenciales y de corta duración.

¿Cuál es el pronóstico para el Valle de México? Al menos para este domingo 16 de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre ambiente fresco al amanecer con posibles bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México.

Además, pronosticó cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado a nublado por la noche, con probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura máxima en la Ciudad de México podría llegar hasta los 29 grados.