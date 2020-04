Remdesivir, un medicamento experimental contra el coronavirus

Ante la búsqueda de una vacuna o un tratamiento que ayude en la batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2, uno de los medicamentos que ha brindado una esperanza a la humanidad es el remdesivir, que ha mostrado efectos positivos contra Covid-19.

El laboratorio estadounidense Gilead, el cual ha estado haciendo su investigación junto a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y otros organismos públicos, informa a través de su página de internet que esta sustancia es un análogo nucleotídico con función antiviral de amplio espectro.

La experimentación con Covid-19 no es la única que se ha hecho de este compuesto que, se enfatiza, no ha sido aprobado en ningún lugar del mundo, pero que sí ha sido empleada para ahondar su papel en contra de patógenos del MERS y el SARS, enfermedades producidas por otros tipos de coronavirus.

El laboratorio está haciendo uso del remdesvivir debido a que los datos preclínicos obtenidos en los malestares antes mencionados.

Gilead también publicó este miércoles los resultados de un ensayo clínico llamado SIMPLE, que se realizó en Estados Unidos, Asia y Europa con el objetivo de comparar dos dosis diferentes de la droga.

Según los resultados, un tratamiento de cinco días mejoró el estado clínico de los pacientes de la misma manera que un tratamiento de diez días.

El National Center for Biotechnology Information tiene en su página de internet un estudio sobre la eficacia terapeútica de remdesivir y una combinación de varios medicamentos contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio, mejor conocido como MERS.

Para este malestar se sostiene en la publicación que se carece de un tratamiento aprobado para contrarrestar la infección, pero que se emplean Lopinavir, ritonavir e interferón beta en lugares como Arabia Saudita.

Por otro lado, el remdesivir y el interferón beta tienen una actividad antiviral in vitro superior a las otras dos sustancias.

Experimentos en ratones muestran que el remdesivir profiláctico y el terapéutico presentan una mejora en la función pulmonar y reducen las cargas virales pulmonares y la patología grave en ese órgano.