Reportan fallas en Google y sus servicios como YouTube y Gmail

A través de redes sociales varios internautas han manifestado este jueves diversas fallas en los servicios de Google. Las plataformas que no están funcionando de manera habitual son YouTube, Gmail y Google Meet, comentan los usuarios de estos servicios.

De acuerdo con el portal DowdDetector, plataforma que monitorea en tiempo real el estado de varios sitios web, las fallas empezaron a registrarse alrededor de las 9:30 horas de esta mañana.

Down Detector resaltó las fallas en diversos servicios, sin embargo, uno de los que mayores quejas presenta es Google, el motor de búsqueda de contenido en internet, del cual se reportan problemas en Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz.

Son 8 de cada 10 usuarios de los servicios de Google quienes aseguran no poder ingresar a la plataforma del buscador, según las cifras de Down Detector.

Al momento, la tecnológica Google no se ha manifestado en redes sociales como lo suele hacer cuando se reportan otras fallas de sus servicios.