"Retiramos publicidad política desde 2019", responde Twitter a AMLO

La red social del pajarito azul le responde a AMLO. Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a Twitter a transparentar la contratación de campañas políticas, como recientemente anunció Facebook.

En un tuit desde la cuenta de Twitter en México, la red social, sin arrobarlo, recordó que este tipo de propaganda fue retirada desde 2019:

"Hoy compartimos los detalles de la nueva política de anuncios políticos de Twitter, la cual entrará en efecto a partir del 22 de noviembre (de 2019). Ya no permitiremos anuncios políticos ni publicidad de candidatos, partidos o grupos afiliados", dice un mensaje recuperado de ese año.

"Sí permitiremos que organizaciones con y sin fines de lucro utilicen anuncios enfocados en causas, pero hemos establecido ciertas restricciones para garantizar que esto sea utilizado para eludir nuestra política de anuncios políticos", dice un segundo mensaje al hilo.

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo señaló que en el caso de México se nota más manipulación en redes sociales en lo relacionado con Twitter.

Acompañado de su Gabinete de Seguridad, el titular del Ejecutivo explicó que en Facebook no hay tanta manipulación, tanto uso de robots, de cuentas artificiales, de compra de espacios para fines políticos electorales fuera del control de las instituciones encargadas de la verificación sobre el uso del dinero en campañas.

"Esto que hace Facebook es oportuno para que haya control, que se sepa que personajes de la política y del sector privado usan estos métodos, es decir el anonimato para insultar y enlodar a adversaros. Es muy bueno y ojalá que Twitter haga lo mismo", dijo.

Consultados al respecto, voceros de la red social no negaron que el mensaje es una respuesta directa al dicho del presidente López Obrador.

En diversas ocasiones, el mandatario ha criticado el uso de cuentas artificiales o "bots" en Twitter, e incluso ha pedido que representantes de la red social asistan a las conferencias matutinas para explicar este fenómeno. Voceros de la compañía confirman que ha habido comunicación y acercamientos, pero aún no hay una fecha definida: "seguimos esperando", afirman.

Hugo Rodríguez, en cargado de política pública en Twitter, igualmente escribió en un mensaje lo siguiente:

"Atento recordatorio para quienes quieren comparar la transparencia entre plataformas digitales: la transparencia es buena, pero es más importante ir más allá cuando hablamos de pauta política. Por ello, desde noviembre de 2019 Twitter NO PERMITE la pauta política".

Facebook anunció recientemente cambios en sus políticas públicas en el sentido de transparentar en cada anuncio político quién o qué cuenta es la que paga. Apenas ayer, en los Estados Unidos ambas redes sociales atizaron al presidente de ese país, una bajando un video y la otra suspendiendo la cuenta de su equipo de campaña.

El presidente López Obrador se encuentra en Sonora como parte de una gira por diferentes estados. En su conferencia matutina estuvo acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, y ayer en Sinaloa, del gobernador Quirino Ordaz.