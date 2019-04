Roban datos de miles de personas en ataque informático contra FBI

Una organización afiliada con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó ayer que hackers entraron a múltiples servidores y robaron información de agentes y de miles de personas, dieron a conocer medios estadounidenses.

NBC News detalló que hay nombres, descripciones de trabajo, correos electrónicos y, en algunos casos, direcciones de más de 23 mil personas, que estaban en varios servidores. Más de mil correos electrónicos pertenecen al dominio del FBI.gov o de otras agencias de las leyes federales, estatales y locales.

En un comunicado, la Asociación de la Academia Nacional del FBI confirmó que tres portales de ellos fueron hackeados e "información personal fue robada para ser vendida en internet", indicó NBC News.

La organización dijo que está investigando el caso con las autoridades federales; sin embargo, aclaró que la base nacional no fue afectada. El grupo de piratas informáticos, que la publicación no nombra, indicó que cuenta con material más comprometedor que desea vender.

Fabian Wosar, al frente de la seguridad de EmiSoft's, describió el malware usado en el caso como único. Indicó por correo electrónico que no había sido usado antes, señaló NBC News.