Robot de la UNAM triunfa en certamen internacional

Justina, la androide de servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), obtuvo el segundo lugar en la competencia internacional RoboCup 2019.

Este robot fue desarrollado en 2006, en el Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería, encabezado por el doctor Jesús Savage, donde participan alumnos de licenciatura y posgrado.

"Tenemos nivel para competir por los primeros sitios, y es producto de la constancia y el rigor de trabajar hasta los fines de semana y días de asueto. La clave es convocar estudiantes nuevos que sean instruidos por los de mayor experiencia, de esta manera no se empieza de cero y se refrenda como proyecto a largo plazo", comentó Jesús Savage, en un comunicado que emitió la Universidad.

El robot de la Universidad de Koblenz-Landau, Alemania, se llevó el primer lugar. "A mi parecer Justina tuvo mejor desempeño que el robot ganador, se notaba en la manipulación de los objetos y en su navegación, lo que constata que no estamos tan lejos de equipos asiáticos o europeos, aunque el reto es afinar la parte mental", indicó Hugo Enrique Estrada León, del Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

De acuerdo con el comunicado de la UNAM, en la competencia Justina tenía que abrir un gabinete donde había trastes, utensilios y frutas, encontrar en qué panel estaban los objetos e ir a una mesa; los estudiantes la entrenaron bien, pero su extremidad se atoró con una pestaña del repositorio, la robot empezó a jalar y se rompió el brazo. Aun así, lograron repararla y conseguir un buen puntaje.

"La RoboCup no es la meta, sino una muestra de lo que hacemos; no es el objetivo final, la finalidad es preparar a los estudiantes y emprender investigación en esta área, y a la larga consolidar un robot de servicio en casa", destacó el investigador Savage.