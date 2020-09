Rumores indican que Microsoft habría comprado Sega

Este lunes Microsoft dio a conocer que había comprado ZeniMax Media, la empresa matriz de Doom así como del estudio Bethesda Softworks, considerado uno de los mayores editores de videojuegos independientes. Hoy martes llegaron rumores que afirman que también habría adquirido a la histórica desarrolladora Sega.

Por el momento se trata solo de un rumor a partir de una publicación en 4Chan, un foro en internet en el que se asegura que Microsoft anunciará la compra de Sega este miércoles 23 de septiembre durante el Tokyo Game Show. La fuente no es muy confiable por lo que no podemos estar seguros de que este anuncio se llevará a cabo. De hecho, en el pasado ya se habían dado rumores similares pero voceros de Sega han descartado la compra hasta ahora. Aun así, algo que está alimentando la teoría de la compra es que la cuenta oficial de Sega en Japón publicó hace un par de días, una imagen en donde se puede ver a una chica realizar una X con sus manos junto a una caja, lo que muchos usuarios interpretan como un adelanto del anuncio oficial en referencia a la consola Xbox de Microsoft.

Hay que recordar que Sega es una de las compañías más representativas en el mundo de los videojuegos y que, de adquirirla, Microsoft se quedaría con franquicias como Sonic y Yakuza. Respecto a los rumores, una fuente anónima, familiarizada con el tema aseguró que la noticia se iba a dar a conocer hace meses, pero Atlus, una desarrolladora de videojuegos japonesa filial de Sega, era escéptica acerca los alcances en PC y las consolas Xbox. Sin embargo, después de las grandes ventas que consiguieron con el juego "Persona 4" en PC, ahora están más abiertos a la fusión. También ayudó el éxito de Yakuza en Xbox gracias al Game Pass.

Nuevos accesorios

Por ahora ninguna de las empresas ha desmentido o confirmado la teoría de la compra de Sega. No obstante, una de las razones por las cuales muchos consideran que solo es cuestión de horas es que, entre los nuevos accesorios que Microsoft anunció para Xbox está un nuevo control con una tonalidad azul muy similar a al erizo supersónico Sonic, que es uno de los personajes principales de Sega.

Más allá de esperar para ver qué sucede con las empresas te compartimos las novedades en cuanto a accesorios para Xbox. Una de las más importantes es que llegará un nuevo kit de baterías recargables para los controles de próxima generación. Se trata de un paquete llamado Xbox Rechargeable Battery + USB-C Cable, el cual, como su nombre lo indica, incluye una batería recargable para controles de Xbox y un cable USB para recargarlo. De acuerdo con la compañía en menos de cuatro horas el control quedará cargado en su totalidad, además, puede estar conectado mientras se juega.

Además del control azul del que ya te hablamos, también llegarán los modelos Carbon Black con Xbox Series X y Robot White con Xbox Series S, ambos optimizados para disfrutar los juegos de próxima generación. Para los que prefieren jugar en PC, Microsoft actualizó sus paquetes de controles para incluir el nuevo Control inalámbrico Xbox Carbon Black. Los usuarios podrán elegir entre el paquete Control inalámbrico de Xbox + Adaptador inalámbrico para Windows 10 para tener mayor libertad de movimiento, o bien, el paquete de Control inalámbrico de Xbox + Cable USB-C.

Los controles se pueden conectar a la PC a través de tecnología Bluetooth. La empresa asegura que los nuevos controles cuentan con un diseño ergonómico más inclusivo y actualizaciones que mejoran su rendimiento. "El agarre texturizado en los botones superiores, los gatillos y la carcasa trasera te permitirán mantenerte sobre tu objetivo, mientras que el D-pad híbrido inspirado en el Control Elite te permitirá tener mayor precisión con un acceso más fácil a las diagonales y barridos. Con el nuevo botón integrado para Compartir, podrás capturar y grabar tus momentos más épicos o dignos de un meme directamente desde tu control".