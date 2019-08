Rusia dejaría Internet, abriría Runet

Acrónimo de .ru, el dominio de Rusia, y net de internet, Runet es el nombre de una red que el gobierno ruso está creando con el fin de garantizar el funcionamiento de sus redes de información, en caso del colapso de la Red de redes global (internet) o de una amenaza proveniente del extranjero.

El proyecto surgió hace años, luego de que Estados Unidos acusara a Rusia, China e Irán de utilizar el internet para intervenir en su economía y democracia.

Para comprobar que Runet tiene la capacidad de sostener el tráfico de todo el país de manera independiente han generado un respaldo de todos los nombres de dominio y números IP y tienen planeado realizar pruebas de desconexión parcial de esa nación, considerada la más grande del mundo.

Como parte de este programa de ciberseguridad, el gobierno ruso pidió a los proveedores de internet rusos ser capaces de garantizar la independencia de Runet en caso de una agresión del exterior, que fuerce al país a desconectarse de internet. Asimismo, deberán tener la capacidad técnica para poder redirigir el tráfico ruso de internet a puntos aprobados o controlados por Roskomnazor, la agencia de telecomunicaciones rusa, después de que se lleve a cabo la desconexión, según The Independent.

El proyecto está cada vez más cerca de ver la luz, ya que la Duma del Estado, (Cámara de Diputados de Rusia), adoptó en abril (con amplia mayoría) el proyecto de ley que garantiza la estabilidad del segmento ruso de internet y su desconexión de la red mundial en caso de situaciones de crisis o ataques cibernéticos contra el país, según la agencia informativa Reuters.

El proyecto de ley sobre el "Runet", el segmento ruso de la red global, fue aprobado en tercera y última lectura por 307 votos a favor frente a 68 en contra, según la web de la Duma.

Sin embargo, el proyecto de ley no es muy popular entre los ciudadanos, ya que una reciente encuesta arrojó que solo el 23 por ciento de los rusos lo apoya. No obstante, se espera que en noviembre próximo surjan nuevas noticias sobre la entrada en vigor de esta iniciativa que también dicta que los operadores de telecomunicaciones están obligados a cumplir sus términos desde principios de 2021 según reportó ZDNet, portal que pertenece al conglomerado de medios CBS Corp.