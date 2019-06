Sargazo puede ocasionar daños en la piel, advierte experta

El contacto con el sargazo, una macroalga marina que flota en la superficie del océano, puede ocasionar dermatitis de contacto. Así lo señaló en entrevista la médico dermato-oncóloga Aline Armas Vázquez, quien también agregó que dependiendo de cada tipo de piel pueden manifestarse diferentes lesiones algunas de ellas más graves que otras.

"Se descubrió que [el sargazo] contiene alcaloides, eso es lo que hace que al contacto con la piel se irrite (...) Se sabe que las pulgas marinas se alimentan del sargazo, entonces hay veces que no es el sargazo el que ocasiona la dermatitis por contacto si no las pulgas que se encuentran ahí".

La dermatitis de contacto es una erupción cutánea rojiza que produce picazón y que aparece por el contacto directo con ciertas sustancias como químicos y detergentes. Explicó que dependiendo de cada tipo de piel pueden manifestarse diferentes lesiones algunas de ellas más graves que otras, como irritación o meramente comezón sin lesiones en la piel. Agregó que no todas las personas pueden desarrollar este tipo de dermatitis, debido a la predisposición que se tenga a la enfermedad o si la macroalga está dentro o fuera del agua.

"Cuando está afuera se pueden palpar unas espinitas que tiene la estructura del sargazo, entonces se piensa que irrita más cuando está afuera". La especialista indicó que el tiempo necesario para que una persona manifieste una reacción alérgica al sargazo no puede determinarse, ya que influye tanto la predisposición a la enfermedad como una condición en la piel que la haga más vulnerable.

Pero si es el caso en los primeros dos minutos puede haber una reacción. Finalmente exhortó a la población que planea visitar zonas costeras afectadas por este fenómeno a evitar pisar y tocar el sargazo; así como evitar el contacto con el sol si se produce una irritación en la piel esto con la finalidad de que no aparezca una mancha o empeore esta reacción.