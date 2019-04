Se podrá enviar dinero desde WhatsApp

Banco Santander México anunció el lanzamiento del piloto "Santander TAP" una plataforma que permitirá el envío de dinero desde WhatsApp, tanto para operaciones entre clientes de la institución como para enviar dinero a clientes de otros bancos.

De acuerdo con la empresa Santander TAP no tendrá costo ni comisiones en el envío o recepción de dinero, ni requerirá de descargar ninguna aplicación o programa adicional para quien envía el dinero ni para quien los recibe.

Durante el mes de abril la herramienta estará en uso entre un primer grupo de clientes. Será a partir de mayo cuando esté disponible para el total de los clientes de Santander en México, quienes solo deberán tener una tarjeta de débito y la app SúperMóvil de Santander.

El sistema que permitirá envíos desde 10 y hasta 4 mil pesos de forma diaria o en una sola transacción, desde cualquier lugar del mundo, sin restricción de horario, cuenta con los más altos estándares de seguridad y eficiencia afirmó la empresa.

Esta solución solo implica tres pasos para hacer una transferencia:

- Seleccionar en WhatsApp el contacto a quien se envía el dinero.

- Ingresar el monto a enviar.

- Digitar una clave personalizada previamente definida por el usuario que evitará que alguien que no sea el titular pueda hacer transferencias, aun cuando el teléfono esté desbloqueado.

Es decir que el usuario no necesita conocer la CLABE interbancaria, el número de cuenta o de tarjeta del destinatario de los recursos, como tradicionalmente sucede.

En caso de que el receptor del dinero no tenga cuenta bancaria, Santander ofrece la apertura simplificada de una cuenta Súper Digital, que es enteramente en línea, para que pueda abrir de inmediato su cuenta y recibir los recursos.

Santander es el primer banco en el país en incorporar esta tecnología y también pone a México como el primer país del Grupo en permitir envíos de dinero por medio de WhatsApp, esquema que funciona tanto para los sistemas Android como iOS.

La razón de permitir operaciones desde WhatsApp responde a que en México el 91% de las personas que utilizan internet usan la aplicación, siendo la más usada en su tipo.

Por último, la institución financiera destacó que Santander Tap convivirá a futuro con plataformas como CoDi (sistema de cobro digital que permite realizar pagos electrónicos a través de internet o la banca móvil) y permitirá la apertura de nuevas cuentas digitales de forma fácil y segura.