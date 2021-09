Según Apple, viajar en moto podría dañar cámara de tu iPhone

A través de un documento de soporte, Apple señaló dice que exponer los iPhone a vibraciones de alta amplitud, "específicamente las generadas por motores de motocicletas de alta potencia", podría degradar el sistema de cámara de los dispositivos.

Por tanto, la compañía recomienda no llevar consigo un iPhone mientras viajes en una motocicleta, ya que las vibraciones pueden transmitirse a través del manillar y el chasis.

--Vibraciones de tu moto, podrían afectar a tu iPhone

De acuerdo con Apple, los elementos que podrían afectarse serían la estabilización óptica de imagen (OIS), la cual permite tomar fotos nítidas incluso si la cámara no está del todo estable, además del enfoque automático (AF).

Es así que según indicó la firma de Cupertino, en ambos casos una exposición directa y de larga duración a este tipo de vibraciones, podría degradar el rendimiento del iPhone.

"Si mueve accidentalmente una cámara al tomar una foto, la imagen resultante puede verse borrosa. Para evitar esto, algunos modelos de iPhone tienen estabilización óptica de imagen (OIS) .1 OIS le permite tomar fotos nítidas incluso si mueve la cámara accidentalmente. Con OIS, un giroscopio detecta que la cámara se mueve. Para reducir el movimiento de la imagen y el desenfoque resultante, la lente se mueve de acuerdo con el ángulo del giroscopio. Además, algunos modelos de iPhone tienen autofoco (AF) de bucle cerrado .2 El AF de bucle cerrado resiste los efectos de la gravedad y la vibración para conservar un enfoque nítido en fotografías, videos y panorámicas. Con AF de circuito cerrado, los sensores magnéticos integrados miden los efectos de la gravedad y la vibración y determinan la posición de la lente para que el movimiento de compensación se pueda ajustar con precisión".

"Los sistemas OIS y AF de bucle cerrado del iPhone están diseñados para brindar durabilidad. Sin embargo, como es el caso de muchos productos electrónicos de consumo que incluyen sistemas como OIS, la exposición directa a largo plazo a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia puede degradar el rendimiento de estos sistemas y reducir la calidad de imagen de las fotos y videos. Se recomienda evitar exponer su iPhone a vibraciones prolongadas de gran amplitud", indicó la tecnológica.

¿Qué iPhone son los más afectados?

Apple señaló que los dispositivos que podrían tener más daños son los iPhone con OIS, como el 6 Plus, el 6S Plus, el iPhone 7 y el iPhone SE de segunda generación, ya que están equipados con estabilización de imagen óptica y enfoque automático de circuito cerrado, como lo señaló el portal MacRumors.

Ambas funciones también son vulnerables a la interferencia magnética de algunos accesorios del iPhone, advirtió Apple a principios de este año, sin embargo, el remover los accesorios debería solucionar ese problema.

Asimismo, esto no quiere decir que los iPhone no puedan portarse sobre una motocicleta, ya que Apple recomendó utilizar un soporte amortiguador de vibraciones para reducir el riesgo de daños.

Aun así, los de Cupertino indicaron que es recomendable evitar el uso regular durante periodos prolongados, ya que incluso con un soporte amortiguador el teléfono podría resultar afectado.