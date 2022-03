Shortcuts en Messenger: una nueva función de Meta

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Como seres humanos y sociales, la conexión con otras personas es parte importante de nuestro día a día. Ya sea con amigos, familiares o pareja, nunca falta un intercambio de mensajes, memes, emojis u otros recursos a través de Messenger o de otra app de mensajería instantánea. Con esto en mente, y para ayudarle a los usuarios a sacarle más provecho a su aplicación, Meta ha lanzado una nueva función: los shortcuts.

Meta anunció el lanzamiento de los shortcuts, una nueva función en Messenger que, entre varios propósitos, apunta a "agregarle un poco de diversión extra" a la experiencia de los usuarios. Esta función es un sistema de comandos que le permitirá a las personas hacer más eficiente la manera en la que envían mensajes, así como descubrir una nueva forma de comunicarse con sus seres queridos.

Con este sistema de comandos "no importa si quieres notificar a todos los miembros de un chat de un mensaje importante; pagarle a tu amigo el almuerzo que te compró o expresar tu frustración con un tableflip emoji; con los shortcuts de Messenger lo lograrás en un menor número de tecleos".

Si bien no está claro cuántos segundos ahorran, su utilidad no está en tela de juicio. Ahora los usuarios pasarán de tener que presionar en su pantalla del teléfono entre 4 y 5 veces, a simplemente escribir unos cuantos caracteres.

---Así funcionan los shortcuts de Messenger

"A menudo, cuando las funciones que presentamos son más grandes, está claro que se agregó algo a Messenger. Pero a veces, las funciones más importantes son más pequeñas, aunque muy poderosas, pues apuntan a lo que la gente necesita", dijo Loredana Crisan, líder global para Messenger.

Los primeros dos atajos que estarán disponibles a partir del día de hoy para los usuarios de Android y iOS tienen que ver con las notificaciones.

El primero de ellos tiene el propósito de evitar que el destinatario sea notificado al recibir tu mensaje. Esto es principalmente útil cuando tu familia, amigos o pareja viven en algún otro país o no les quieres interrumpir durante el horario laboral o escolar. Para usarlo, solamente debes escribir /silence antes del mensaje. De ese modo, no habrá una notificación y tus seres queridos podrán leerlo en el momento que decidan.

El segundo, también disponible a partir de hoy, tiene el propósito contrario; te ayudará a captar la atención de todos los miembros de algún grupo de Messenger. Para obtener la máxima exposición de tu mensaje y que nadie se lo pierda, únicamente debes iniciarlo con @everyone. Así los miembros del grupo podrán ponerse de acuerdo para una reunión, o para hacer una lluvia de ideas para algún trabajo escolar o simplemente para que se enteren de lo mucho que les aprecias.

Si bien apenas son dos los que estarán disponibles, Crisan ha comentado que "no es una característica única" sino algo que continuará creciendo con el tiempo.

"Tenemos muchas ideas; únicamente limitadas por nuestra creatividad. Estamos buscando darle a la gente formas de acceder a todas las funciones de Messenger sin tener que salir del composer (donde se escriben los mensajes). Incluso, algunas de las cosas que estarán disponibles en los shortcuts no existen como opciones o botones dentro de Messenger como el shrug o tableflip emoji", explicó la líder global para Messenger.

---Shortcuts nuevos

En las próximas semanas, Meta presentará un par de shortcuts nuevos que les permitirán a los usuarios "mejorar su eficiencia en Messenger con fines prácticos y de entretenimiento".

Los gifs son una manera divertida de comunicar una gran variedad de emociones e ideas. Ahora, con los shortcuts, los usuarios podrán buscar gifs sin tener que presionar un botón. Por ejemplo, si deseas buscar un gif de gatos, sólo deberás poner /gif gatos y seleccionar el que mejor aplique a la situación.

¿Te acuerdas del shrug emoji ¯\_(?)_/¯ o del tableflip emoji (?°?°??? ???? Ahora los tendrás al alcance de tus dedos en Messenger. Únicamente deberás poner /shrug o /tableflip y aparecerán directamente, así no deberás teclearlos tú o ir a buscarlos para después copiarlos y pegarlos.

Estas dos últimas funciones estarán disponibles en iOS próximamente. Además, Meta ha anunciado que está en sus planes lanzar más shortcuts durante el año.