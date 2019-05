Si México elimina la obesidad disminuiría la muerte prematura en 30%: Especialista

La obesidad contribuye a la muerte prematura, pero si la enfermedad fuera eliminada estos fallecimientos bajarían, en el caso de México, hasta en 30 %, indicó a Efe un especialista.



Niels Lund, uno de los investigadores del estudio presentado durante el Congreso Europeo sobre Obesidad en Glasgow, Escocia, explicó por qué el caso de los mexicanos formó parte del análisis junto con Dinamarca, Brasil, Canadá y Reino Unido.



"México presenta muchos de los retos de la vida moderna ya que ha sido uno de los líderes en obesidad infantil, obesidad adulta, diabetes y otras enfermedades crónicas", detalló.



El especialista agregó que debido a esto fue interesante comparar al país con otras naciones con características similares.



Indicó que la farmacéutica que auspició el estudio, Novo Nordisk, ha estado trabajando en Ciudad de México para analizar los factores de riesgo de la diabetes y la obesidad.



El estudio plantea que la obesidad es la enfermedad que más contribuye a la muerte prematura junto con los problemas cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.



Al respecto Lund dijo que "todos tenemos que morir en algún momento, pero no es bueno morir antes de los 70; a esto se le llama mortalidad prematura".



Resaltó que si en México se eliminara la obesidad, la cifra de mortalidad prematura se reduciría hasta 30 %.



"Si observamos los números para México vemos que si ya no hay aumento de la obesidad podríamos salvar 10.000 vidas, pero si esta enfermedad desaparecería estaríamos hablando 50.000 muertes que se evitarían", recalcó.



El especialista sabe que esta enfermedad no va a desaparecer de un día para otro, pero acentuó que este el momento para que tanto la sociedad como el Gobierno tomen acciones para combatirla.



Enfatizó que lo primero que se debe hacer es "prevenir que esta epidemia siga en aumento y esto comienza con los niños; tenemos que trabajar con las escuelas en las poblaciones que no son tan favorecidas".



Puntualizó que los especialistas de la salud deben tratar la diabetes de una forma seria para ayudar a los enfermos, que suman alrededor del mundo 650 millones de personas.