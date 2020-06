Snapchat dejará de "promocionar" a Trump en su plataforma

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Snapchat anunció el miércoles que dejará de "promocionar" al presidente Donald Trump en su servicio de mensajería de video, la acción más reciente de una red social para modificar la forma en que trata al mandatario estadounidense.



La semana pasada, Twitter colocó dos advertencias de verificación de datos en dos tuits del mandatario en los que dijo que el voto por correo era "fraudulento" y predijo problemas con las elecciones de noviembre. Degradó y colocó una advertencia más fuerte en un tercer tuit sobre las protestas de Minneapolis que contenía la frase: "cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos".

La acción de Snapchat es más limitada. Significa que las publicaciones del presidente ya no aparecerán en la sección "Descubre" de la aplicación, la cual muestra noticias y publicaciones de celebridades y figuras públicas. La cuenta de Trump seguirá activa en la plataforma y visible a cualquiera que la busque o siga.

La decisión, que Snap Inc. —propietario de Snapchat— dijo que se tomó durante el fin de semana, coloca a la compañía en el bando de Twitter luego de que éste intensificó sus acciones contra Trump.

En tanto, Facebook ha dejado inalteradas publicaciones idénticas, aunque la compañía y su director general Mark Zuckerberg enfrentan cada vez más críticas por la decisión.

"No amplificaremos voces que inciten a la violencia racial e injusticia dándoles una promoción gratuita en Descubre", afirmó Snap Inc., con sede en Santa Mónica, California, en un comunicado emitido el miércoles. "La violencia racial y la injusticia no tienen cabida en nuestra sociedad y nos unimos a todos los que buscan paz, amor, igualdad y justicia en Estados Unidos".

Snapchat tiene 229 millones de usuarios activos diarios. Twitter, en comparación, tiene 166 millones. A diferencia de Twitter e incluso de Facebook, Snapchat generalmente se utiliza como una herramienta de comunicaciones privadas, con amigos que se envían videos cortos e imágenes, y, en menor medida, para seguir a celebridades y otras cuentas.

En un tuit, el director de campaña de Trump, Brad Parscale, dijo que el director general de Snap Inc. Evan Spiegel "preferiría promover videos de disturbios de extrema izquierda y alentar a los usuarios a destruir Estados Unidos que compartir palabras positivas de unidad, justicia y ley y orden de nuestro presidente".