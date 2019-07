Sony crea camiseta con aire acondicionado incluido (VIDEO)

La compañía Sony desarrolló un pequeño dispositivo de aire acondicionado, que es capaz de ajustarse a tu ropa para que estés fresco en estos días de verano. Se trata de Sony Reon Pocket, un acondicionador portátil que puede ser controlado desde tu smartphone, y que se ajusta a tu ropa para que lo portes de forma discreta en la espalda y mantener así la ropa y el cuerpo fresco en los días de más calor y calentarlo en invierno.

Este dispositivo cuenta con un tamaño no superior a un teléfono móvil y se desliza en una camiseta que cuenta con un bolsillo en la base del cuello y se enciende con un botón.

De acuerdo con el sitio web de Sony, el Reon Pocket es capaz de enfriar la temperatura corporal de un usuario en 13 grados Celsius y en los días fríos, puede elevar la temperatura en aproximadamente 8 grados.

El dispositivo es compatible con iOS y Android a través de una app, su batería tiene una duración de 24 horas por un tiempo de carga de dos horas por medio de un cable USB tipo C.

Asimismo, este pequeño gadget está disponible en dos versiones: Reon Pocket Standard y Reon Pocket Lite. Este último es más barato pero solo viene con un modo manual, lo que significa que carece de la conexión bluetooth. El estándar también te permitirá controlar manualmente la temperatura a través de tu teléfono, pero una futura actualización también introducirá un modo automático.

El Reon Pocket es el último producto que surge de First Flight, una plataforma de financiación colectiva lanzada por Sony en 2015. First Flight permite a los trabajadores de la compañía tecnológica sugerir productos inusuales, antes de buscarles financiación, para poder medir su interés entre los clientes potenciales.

