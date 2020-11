Sony planea entrar al negocio de los drones

Sony es una compañía consolidada en el área de imagen. Millones de profesionales de la fotografía y el video trabajan con productos de la marca. Al parecer, considerando que el mundo de la creación de contenido se está transformando, la empresa planea ahora incursionar en el mercado de drones a través de un proyecto llamado Airpeak.

La compañía japonesa dio un vistazo de lo que será su nueva división de drones que, de acuerdo con su página de internet, "buscará apoyar la creatividad de video en la mayor medida de lo posible". Además, asegura que impulsarán este sector para que sus drones se puedan utilizar con tranquilidad con el más alto nivel de seguridad y fiabilidad, incluso en entornos donde era difícil utilizarlos.

Se dice que este movimiento es obvio para Sony considerando que si un vlogger o un cineasta independiente ya utiliza sus equipos, es posible que se sientan atraídos por un dron con tecnología similar que, además, por pertenecer a una misma plataforma, facilitaría la edición en temas como corrección de color y combinación de imágenes.

Sony dio poca información al respecto, aunque, a través de un comunicado, mencionó que con sus drones llevarán "eficiencia al flujo de trabajo y ahorro de energía en el sector industrial" y que la marca Airpeak reflejará su aspiración de contribuir a una mayor evolución y "creación de un valor sin precedentes a través de su tecnología de imágenes y detección, así como las tecnologías 3R (Reality, Real-time y Remote, realidad, tiempo real y remoto) en el área de drones".

Asimismo, en la página web de la marca, que se lanzará en 2021, se menciona: "Imágenes y sentidos que amplían el potencial humano y la robótica de la Inteligencia Artificial. Al reunir las tecnologías que hemos desarrollado hasta ahora, transformaremos el reino del cielo en un espacio creativo sin fin desde una perspectiva libre sin precedentes. Desata las limitaciones y conducen a una experiencia que ahora se desconoce".

Cabe recordar que Sony es una de las empresas líderes en sensores y lentes por lo que podrían llevar al mercado un interesante equipamiento a los vehículos no tripulados.

No se tienen más detalles por lo que no está claro si la intención de la compañía es competir directamente con las marcas de drones de consumo como DJI o Parrot o si solo se quedarán en un mercado profesional.

Cabe recordar que la compañía ya cuenta con algunos modelos de drones bajo la marca Aerosense que lanzaron gracias a una colaboración con la empresa ZMP solo que estos están especializados en topografía, captura de eventos en vivo y creación de mapas.

Tendremos que esperar hasta el 2021 para conocer exactamente cuál es la estrategia de Sony con Airpeak.

Drones cada vez más útiles

Aunque muchos todavía los identifican como dispositivos de recreación para hacer imágenes impresionantes, lo cierto es que los drones han demostrado su utilidad en otros ámbitos.

Como ejemplo de lo anterior, en China los drones han sido utilizados para rociar químicos desinfectantes en algunos espacios públicos y también para reducir los tiempos de entrega de pruebas médicas. En febrero, un dron que cargaba pruebas médicas salió del People's Hospital en el condado Xinchang y voló hacia el Chinese Center for Disease Control and Prevention (Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China) a 3 kilómetros de distancia. El tiempo de entrega, de aproximadamente 20 minutos por tierra, fue de 6 minutos por aire, menos de la mitad del tiempo usual.

Asimismo en países como Francia e Italia, los drones también fueron de ayuda para monitorear que la gente no saliera de sus casas más que en casos necesarios. Estos vehículos también son útiles para la entrega de paquetes y para temas como búsqueda y rescate.