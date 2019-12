Sorprende EA con juego "Star Wars: Jedi Fallen Order"

"Star Wars: Jedi Fallen Order" logra dar en el clavo con los fans de "Star Wars", EA nos sorprende con este juego después de dos ediciones de "Star Wars: Battlefont" que no fueron tan bien recibidas por los gamers, por lo que el nuevo título reinventa la franquicia.

Este juego se enfoca en la campaña de un solo jugador, con unos diálogos y una trama que se desarrolla a buen ritmo. La historia tiene como protagonista a "Cal Kestis", y desde el primer minuto entras en acción.

La narración del juego se sitúa entre la tercera y la cuarta película, después de la "Orden 66" en donde mueren todos los "Jedi", siendo "Cal" uno de los pocos sobrevivientes, el título tiene como objetivo, restaurar a dicha Orden para combatir al imperio. Está tan bien pensado que incluso está ligado a la serie "Clone Wars" de manera indirecta.

Conforme avanzas en el modo campaña, conoces a tu amigo y acompañante "B-D1", un droide que te ayudará a llegar a la bóveda secreta de "Eno Cordova", hombre que obtuvo el rango de "Maestro Jedi" y que era maestro de la "Padawan Jedi Cere Junda", quién le da un mensaje importante a "Cal" para el desarrollo del juego.

"Cal" también cuenta con aliados en el juego, "Ceres", una "exJedi" que se va convirtiendo en la mentora del protagonista y "Greez", un alienígena que trabaja para la ya mencionada y que es capitán de la nave "Mantis Aguda". Estos personajes lo ayudan a escapar del basurero de naves al estar siendo atacado por la Segunda Hermana, y te van acompañando en el viaje por diferentes planetas.

La dinámica de la entrega es de aventura, vas buscando pistas dejadas por un antiguo maestro para poder cumplir el objetivo de restaurar la orden mientras recorres una decena de planetas muy bien diseñados y cada uno con sus respectivos monstruos, tropas del imperio y sus propios personajes.

A lo largo del juego vas consiguiendo puntos de habilidad, lo cual desbloquea ciertos atributos de combate y de mejoras de vida así como del uso de la fuerza, vas recuperando la conexión con "la fuerza" y ayudando a "Cal" volverse en un maestro "Jedi".

Otro elemento importante es la posibilidad que tienes de guardar la partida en los puntos de meditación, además de esta opción puedes "descansar" y así recuperar la vida que perdiste junto con los estimulantes que te da tu acompañante "B-D1", también abrir el ya mencionado árbol de habilidades e ir desbloqueando movimientos para "Cal".

Al ser un título de acción y aventura protagonizado con un "Jedi", manejas en todo momento un sable de luz el cual puedes ir personalizando conforme vas encontrando piezas en los mapas, con este te abres paso de las hordas de enemigos que te encuentras en el juego, como en los viejos títulos de "Star Wars".

Pero el juego también utiliza muy bien los recursos de exploración, en donde escalas, corres y saltas, a lo largo de estos extensos mapas y zonas que podrían parecer fáciles de atravesar, se convierten en verdaderos retos para algunos jugadores.

Siempre es interesante salirte del camino principal, ya que si eres un verdadero "geek", el juego te tiene escondidos, varios coleccionables y al ser un juego del mundo libre puedes encontrar muchas cosas que te mantendrán pegado al control.

El juego dura alrededor de 20 horas lo cual no lo hace ni el título más largo ni el más corto, las cinemáticas no duran mucho tiempo y esto hace que no caiga en el típico juego en el que te puedes poner a comer palomitas lo que hace al juego más dinámico, aparte de eso, cualquier dificultad que pongas pondrá a prueba tus habilidades como "Jedi", aunque eso sí, puedes cambiarla a la mitad del juego desde el menú de pausa.

Cada mundo tiene su ambiente y es lo que los hace diferente independientemente a la parte de la historia, pues cada mapa tiene una flora y fauna diferente, esto último hace más complicado el juego porque los animales que salen van son más fuertes conforme avanzas de planeta.

Otro punto importante en el juego es el soundtrack que tiene una musicalización completamente nueva sin perder la esencia de la original.

El reparto es muy importante ya que cuenta con actores como Daniel Roebuck interpretando a "Greez", Debra Wilson quien es "Ceres", Elizabeth Grullon da vida a "Trilla Suduri", mejor conocida como la segunda hermana; y Cameron Monaghan, el "Guasón" en la serie de "Gotham", es "Cal".

El juego de "Star Wars: Jedi Fallen Order", puede considerarse el mejor título que ha habido de la saga, debido a que cuenta con una historia diferente a la que se ha visto con una narrativa que te atrapa desde la primera misión. Asimismo, se debe poner atención a los detalles de la campaña ya que hay varias referencias de este videojuego en el cómic "Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith", además la desarrolladora ya está pensando en una segunda parte.