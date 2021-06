Spotify presenta Greenroom, su servicio estilo Clubhouse

Las salas de conversación se han puesto de moda. La plataforma que más provecho le ha sacado a ese formato es Clubhouse que no ha parado de crecer y, de ser una app solo para Apple, ahora ya se encuentra en Android. Su éxito ha sido tal que diversas empresas la han imitado, entre ellas Facebook, Twitter y ahora también Spotify a través de Greenroom una nueva opción de la cual vamos a compartirte todos los detalles.

Spotify señaló a través de un comunicado que su sistema continúa expandiéndose a través de nuevas estrategias que permiten a los creadores y a sus fans conectar de nuevas maneras. Precisamente con esa intención es que, desde esta semana, la app de Locker Room adquirida por Spotify en marzo, tuvo un relanzamiento como "Spotify Greenroom".

Greenroom es una plataforma diseñada para mantener conversaciones en audio en vivo. "Construida pensando en los creadores y artistas que hacen de Spotify algo genial", aseguró la compañía. Y agregó que, aunque ya está disponible, aún seguirán trabajando en la plataforma con la intención de optimizar Greenroom para hacerla interactiva y capaz de fomentar conexiones profundas entre los participantes en las salas.

Algunas de las funciones que caracterizan a Greenroom es que permite a cualquier usuario ser anfitrión de una sala o solo unirse a alguna conversación en vivo. Además se puede acceder con la misma cuenta de Spotify de manera que no se requiere de un registro nuevo.

Para que los usuarios puedan encontrar contenido de interés, las salas se filtran de acuerdo al perfil. Además, a diferencia de Clubhouse que no permite grabar las conversaciones, en el caso de Greenroom sí es posible con la intención de que los creadores puedan complementar su propio contenido bajo demanda con conversaciones en vivo o crear podcasts.

Además de permitir a los usuarios acceder al archivo MP4 para generar contenido, Spotify también señaló que todas las conversaciones son grabadas con fines de moderación e investigación de incidentes.

Greenroom está disponible para dispositivos iOS y Android en más de 135 mercados alrededor del mundo. Poco a poco se irá creando más salas y subiendo más contenido de temas como música, cultura y entretenimiento además del contenido de deportes por el cual se le conocía a Locker Room.

Además de esta opción Spotify también anunció Creator Fund una iniciativa diseñada para ayudar a que los creadores de audio en vivo a monetizar su trabajo. Básicamente, la plataforma les pagará a los usuarios según la popularidad de sus salas y la interacción que logren con el público. Por ahora se trata solo de una prueba. Los interesados pueden suscribirse para recibir más información de cómo participar cuando el fondo se inicie. Conoce más en este link http://greenroomcreatorfund.byspotify.com

¿Cómo inscribirse en Greenroom?

Si quieres probar esta opción es muy sencillo, solo tienes que descargar la aplicación Spotify Greenroom desde Tienda de aplicaciones que aplique. Si tienes un dispositivo de Apple, desde la App Store, es en Android, desde la Google Playstore.

Como ya mencionamos puedes iniciar sesión con tu cuenta de Spotify. Si no tienes un perfil también puedes crear uno en ese momento, de ser así te comentamos que la app solicita usar un nombre real y te obliga a poner una foto de perfil.

Una vez que hayas iniciado sesión verás una lista con una serie de temas. Deberás elegir los que te interesan de manera que la próxima vez que ingreses puedas ver las salas que podrían estar hablando de algo que te gusta.

Después de haber hecho todo lo anterior puedes comenzar a buscar las "salas verdes" que te interesen. Eso sí, te recomendamos tener algo de paciencia. La plataforma es muy nueva y puede que aún no encuentres muchas salas disponibles. Pero siempre puedes crear la tuya.

Una vez dentro de las salas de voz verás las fotografías y nombres de los participantes.

Para participar hay varias opciones, utilizar el chat de texto, solicitar el turno de palabra levantando la mano, además de poder seguir a quienes están participando en la conversación.

También te comentamos que cualquier usuario puede iniciar una sala de voz e invitar a otros participantes y grupos.