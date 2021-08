"Stranger Things", el primer videojuego de Netflix en Android

Uno de los mercados más redituables y populares en la actualidad es el de los videojuegos. Millones de personas en el mundo están cada vez más interesadas en esta opción de entretenimiento, pero muchos no quieren tener que comprar una consola y desean tener en sus dispositivos móviles una experiencia interesante. Netflix quiere aprovechar esa tendencia y lleva tiempo señalando sus planes de agregar una categoría de juegos a su servicio, lo que ya es una realidad a través de Android con un par de títulos de "Stranger Things".

La compañía ya ha comenzad a probar juegos móviles como parte de sus suscripciones. Pero no en todo el mundo. Netflix confirmó al medio Engadget que por primera vez está poniendo a prueba juegos en su aplicación móvil de manera pública, pero la disponibilidad es muy limitada por ahora. "A partir de hoy, los suscriptores en Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos opciones, "Stranger Things 1984" y "Stranger Things 3", todos como parte de su membresía", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado.

La compañía de streaming en video no está ofreciendo más detalles de cuándo podría habilitar la experiencia para un mayor número de usuarios o en otros países. "Aún es muy, muy temprano y trabajaremos arduamente para brindar la mejor experiencia posible en los próximos meses con nuestro enfoque de juegos sin anuncios ni compras en la aplicación".

La opción que lanzaron en Polonia destaca porque no se transmiten los juegos a través de la nube sino que, cuando los usuarios tocan el botón Instalar ahora, son llevados a Google Play Store y desde ahí es que pueden descargar el juego en su dispositivo. Eso quiere decir que los títulos están disponibles como una app más en la tienda. Sin embargo, para poder jugarlos es necesario que el usuario acceda con sus credenciales de inicio de sesión de Netflix.

Y la opción de descarga directa no es la única. Al parecer las personas también tienen la opción de jugar directamente desde la aplicación Netflix, aunque eso significa que deberán contar con una conexión a internet adecuada para tener una buena experiencia.

Netflix busca expandir la prueba en los próximos meses, incluso llevar la oferta de juegos a iOS lo que resulta interesante porque, dado que no está transmitiendo los juegos, la compañía podría evitar algunos de los obstáculos que los servicios de juegos en la nube como Stadia, Xbox Cloud Gaming y GeForce Now han encontrado en los dispositivos móviles de Apple. El enfoque de Netflix es un poco más parecido a Apple Arcade o Google Play Pass.

--Más de sus planes

Por primera vez se está dando a algunos usuarios la posibilidad de acceder a los videojuegos desde Netflix, pero la compañía ya había explicado sus planes. Por ejemplo, hace unos meses anunció que construiría su propio equipo de desarrolladles para poder entregar títulos exclusivos. Incluso contrató a Mike Verdu, un ex ejecutivo de Oculus y EA, como vicepresidente de desarrollo de juegos.

Además, el gigante del streaming ha declarado que no tiene planes de cobrar más por el acceso a los juegos, pues todos estarán incluidos en el plan, aunque hasta el momento no está claro si el contenido adicional conducirá a un aumento de precios en un futuro.

Finalmente hay que decir que Netflix no es del todo nuevo en el mundo de los juegos. Ya ha realizado experimentos en que permite a los usuarios interactuar con las historias y cambiar su rumbo. Basta con recordar la película de gran éxito Black Mirror: Bandersnatch que dio a los espectadores la posibilidad de elegir varios giros de la trama.

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj uzytkownicy w Polsce moga wypróbowac dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jestesmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze duzo pracy do wykonania w nadchodzacych miesiacach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021