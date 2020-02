Tips de seguridad para YouTube

La plataforma de videos en línea YouTube anunció algunas soluciones que ha implementado para mantener seguros a sus usuarios y darles más control mientras navegan por la plataforma.

Contenido disponible en YouTube. La plataforma cuenta con lineamientos que explican lo que está permitido y no dentro de su interfaz.

"La mayoría de lo que removemos es detectado primero por máquinas, lo que significa que en realidad revisamos y eliminamos todo el contenido prohibido antes de que cualquiera lo pueda ver", señaló la firma en un comunicado.

Sin embargo, la compañía se asegura de que si hay algo en la plataforma que los usuarios no crean que pertenece a YouTube lo puedan señalar, para así utilizar los recursos para revisarlo en el momento. "Si quieres saber qué es lo que le pasa a un video que reportas, puedes visitar tu historial de reportes".

Cómo actualizar tu configuración de privacidad: Tu configuración de privacidad en YouTube incluye el manejo de tus búsquedas y el historial de visualización. Es así que si quieres ver algo de forma privada, puedes usar el modo incógnito en la aplicación de YouTube o en el buscador de Chrome de tu computadora.

Mantén segura tu contraseña: Accede a Check-up de Seguridad para obtener recomendaciones personalizadas para ayudarte a proteger tu información y los dispositivos a través de Google, incluyendo YouTube. Aquí podrás administrar las aplicaciones de terceros que tendrán acceso a los datos de tu cuenta y también realizar la Verificación de tu Contraseña, que te indicará si alguna de tus contraseñas es débil o cómo se pueden cambiar.

Además, puedes entrar al Password Manager en tu cuenta de Google para ayudarte a recordar y guardar de forma segura tus contraseñas para todas tus cuentas en línea.

Controla qué anuncios te aparecen en YouTube: Si tienes curiosidad acerca de por qué estás viendo un determinado anuncio, puedes hacer clic en "Por qué este anuncio" para obtener más información. Si ya no encuentras relevante un anuncio específico, puedes optar por bloquear ese anuncio utilizando el control Silenciar este anuncio. Y siempre puedes controlar los tipos de anuncios que ves, o desactivar la personalización de anuncios en cualquier momento en la Configuración de anuncios.

Prueba YouTube Kids: Los padres de familia pueden utilizar YouTube Kids si planean que los niños menores de 13 años vean de forma independiente la plataforma. YouTube Kids es una aplicación separada con videos familiares y controles parentales. Trabajamos duro para asegurar que los videos en YouTube Kids sean adecuados para niños y recientemente hemos reducido la cantidad de canales.

La aplicación también permite a los padres elegir cuál es la experiencia correcta para sus hijos y su familia, como qué contenido está disponible para ellos, cuánto tiempo pueden usar la aplicación y mucho más.