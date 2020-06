"Tráfico en internet debe administrarse de manera correcta"

La gestión del tráfico en las redes de internet es muy importante, evolucionará y los métodos que se apliquen deben ajustarse a la regulación, coincidieron expertos durante el foro Neutralidad de la Red en México.

En México hay 80 millones de usuarios de internet lo que significa que más del 70% de la población tiene acceso a la red, mencionó Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Max Tremp, representante de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), comentó que entre más capacidad tienen las redes surgen nuevas aplicaciones que las consumen, por lo que las consecuencias de no gestionar la red pueden impactar, por ejemplo, en la experiencia de un usuarios al comprar por internet y a los ejecutivos que piden priorizar la voz sobre video en reuniones a distancia.

"Temas de seguridad, privacidad, congestión, movimientos en la red como acontecimientos deportivos, conciertos, emergencias, hay que moverse rápido en la red, siempre bajo distintos conceptos que nos permitan no violar las leyes y la privacidad de la gente", señaló.

El representante de la Canieti reconoció que en internet hay que tener cuidado pues hay mucha actividad maliciosa y con la transformación digital vienen nuevos servicios por lo que una red sin administrar sería un caos.

Luis Fernando García, director de R3D, calificó como un falso dilema debatir si es factible o no una gestión de tráfico de internet. La pregunta debe centrarse en cómo y para qué se hace la gestión de tráfico, puntualizó.

"Si el objetivo de la gestión de tráfico es hacer a la red más eficiente, es atender una gestión temporal o excepcional, no hay gran problema", comentó García.

Sin embargo, hay que cuidar los objetivos autorizados para gestionar el tráfico de internet que, en partes, el anteproyecto del IFT sobre neutralidad de la red, se aleja de los principios de eficiencia, atención a congestiones y hacer más eficiente el trabajo de la red y se facilita la gestión de tráfico para actividades más problemáticas.

Sobre la privacidad de los datos de los usuarios, García recomendó al regulador la inclusión en el anteproyecto que las técnicas de gestión de tráfico no monitoreen el contenidos específico seguro de los usuarios.

Alejandro Pisanty, profesor e investigador de la UNAM, coincidió en que lo importante es la forma en que se gestiona la red y qué efectos tiene dicha administración.

"Importa que se respeten los derechos fundamentales de la red, que no violen en los posible la separación y arquitectura de capas".

Y en neutralidad de red importa evitar discriminaciones innecesarias, destacó Pisanty.