Twitter activa "botón de voto negativo" en todo el mundo

Twitter está ampliando su prueba del botón de "voto negativo" a un grupo selecto de usuarios en todo el mundo, anunció la compañía.

Asimismo, Twitter indicó que recibió "retroalimentación positiva" de sus experimentos iniciales en julio pasado.

"Aprendimos mucho sobre los tipos de respuestas que no le parecen relevantes y estamos ampliando esta prueba; más de ustedes en la web y pronto iOS y Android tendrán la opción de usar el voto negativo de respuesta", dijo la compañía en un comunicado.

Twitter dijo que, como antes, la cantidad de votos negativos que recibe una respuesta no será visible para el público, y los votos negativos de los usuarios solo serán visibles para ellos.

En la primera ronda de pruebas, Twitter ofreció diferentes versiones de voto negativo. Algunos vieron botones de voto positivo y negativo, mientras que otros solo vieron un botón de voto negativo junto a la opción de corazón/me gusta. Una tercera versión mostró a los testers botones de pulgar hacia arriba y hacia abajo en su lugar. Twitter no dijo si las nuevas pruebas globales ofrecerían las mismas opciones.

Twitter dijo que la mayoría de los usuarios "hicieron clic en la flecha hacia abajo... porque la respuesta se percibió como ofensiva, o porque la percibieron como no relevante, o ambas cosas".

La votación negativa también se convirtió en la forma más utilizada por las personas para marcar el contenido que no quieren ver, agregó la compañía.

Reddit ha usado votos negativos desde que comenzó en 2005, como se menciona en una respuesta de tuit al experimento inicial de votos negativos de Twitter.

Facebook también probó los votos negativos en 2018, pero nunca se convirtió en una característica permanente. Mientras tanto, Instagram permite a los usuarios ocultar los Me gusta como una forma de eliminar parte de la presión negativa asociada con el servicio.

Los críticos de las redes sociales citan a menudo los me gusta, los disgustos, los votos negativos y los emojis de reacción como características que pueden mejorar las conversaciones o hacerlas más tóxicas.

Hasta ahora, según Twitter, el experimento ha sido positivo. "Las personas que han probado el voto negativo están de acuerdo en que mejora la calidad de las conversaciones en Twitter", dijo Twitter Safety.

"Estamos emocionados de ver cómo otros piensan en él a medida que esté disponible para más de ustedes".