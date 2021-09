Twitter activa sus Super Follows

Después de que la red social Twitter anunciara en febrero, en una reunión de inversores, el concepto de Super Follows, la plataforma acaba de lanzarlo de manera oficial.

Super Follows (o $uper Follow) es algo similar a una versión de paga de Twitter, ya que permite a los creadores vender suscripciones para que las personas accedan a contenido exclusivo.

"Nos complace presentar Super Follows, una nueva forma de obtener ingresos mensuales compartiendo contenido exclusivo para suscriptores con tus seguidores en Twitter. Con Super Follows, la gente puede crear un nivel agregado de conversación en Twitter (compartiendo Tweets extra y más) para interactuar auténticamente con sus seguidores más comprometidos -todo mientras ganan dinero-", indicó Esther Crawford, gerente de Producto de Twitter, a través del blog oficial de la plataforma.

Esta nueva herramienta fue diseñada justamente para remunerar contenido de personajes famosos, músicos, actores, influencers, periodistas y diversos expertos, quienes podrán ofrecer enlaces reservados a sus suscriptores a una tarifa de entre aproximadamente 3 y 10 dólares mensuales.

"A través de Super Follows, la gente puede establecer una suscripción mensual de 2.99 dólares, 4.99 dólares o 9.99 dólares al mes para monetizar contenidos extra en Twitter. De esta forma, los seguidores obtienen un acceso súper especial a sus pensamientos sin filtro, adelantos y conversaciones de sus cuentas favoritas, exclusivas para suscriptores", puntualizó Crawford.

¿Quién puede crear una suscripción a Super Follows?

Esta nueva herramienta entró en funcionamiento, por el momento, en los Estados Unidos y Canadá. Asimismo, solamente se puede utilizar en la aplicación de Twitter para el sistema operativo iOS de Apple.

Sin embargo, el servicio de microblogging asegura que posteriormente también estará disponible para teléfonos inteligentes con software Android, de Google.

No obstante, los usuarios de la plataforma pueden solicitar unirse a la lista de espera para establecer una suscripción a Super Follows deslizando la barra lateral en su Cronología de Inicio, tocando en Monetización, y luego seleccionando Super Follows.

"Para poder entrar en la lista de espera ahora mismo, tienes que tener 10 mil seguidores o más, tener al menos 18 años cumplidos, haber tuiteado 25 veces en los últimos 30 días, estar en Estados Unidos y seguir nuestra política de Super Follows", dijo la gerente de Producto de Twitter.

Super Follows, una herramienta pedida por la comunidad

Los usuarios e inversores de Twitter llevan mucho tiempo pidiendo a la plataforma un modelo basado en suscripción, considerado exitoso como lo demuestra el creciente número de creadores e influencers que usan plataformas de pago como Patreon, Substack y OnlyFans, para monetizar su popularidad en línea.

Cabe señalar que Twitter constantemente experimenta con nuevas herramientas y funciones, para adaptarse a las nuevas realidades que surjen en el mundo digital. Derivado de esto, hace pocos días anunció que cerraba su herramienta de "historias" llamada Fleets.

Se cree que con Super Follows, Twitter ampliará ampliará sus fuentes de ingresos más allá de la publicidad online, dominada por el Facebook y Google.