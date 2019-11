Twitter, Adobe y New York Times se alían para promover autenticidad digital

La red social Twitter, el creador de software Adobe y el diario The New York Times anunciaron este martes una alianza para promover la Iniciativa de Autenticidad de Contenido, que tiene como objetivo el desarrollo de nuevos estándares para la atribución de contenidos en el mundo digital.



Las tres empresas coincidieron en valorar que en la actualidad existe una "falta de transparencia" en los contenidos digitales que hace que la gente pueda hallarse perdida si no saben "quién está detrás de las alteraciones de contenidos y qué contenidos han sido cambiados".



Por ello, consideraron "fundamental" que los creadores y editores tengan la capacidad de atribuir contenidos de forma "apropiada", para garantizar así la confianza y la transparencia en las redes, lo que, a su vez, repercutiría en una sensación de "autenticidad" por parte de los internautas.



"Todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la calidad de la información y la alfabetización mediática. La colaboración en temas tan complejos como este es clave, damos la bienvenida a la asociación", indicó durante la presentación de la iniciativa la vicepresidenta de Seguridad y Confianza Global de Twitter, Del Harvey.



El acuerdo a tres bandas fue anunciado en el marco de la conferencia Adobe MAX que la firma de San José (California, EE.UU.) celebra estos días y, aunque los socios iniciales se limitan a estas tres firmas, aseguraron que la iniciativa está abierta a otras empresas de tecnología y medios que se quieran unir.



Más allá de la alianza y del objetivo del proyecto, las compañías no ofrecieron muchos detalles acerca de cómo buscarán lograrlo o de cuál será el trazado a seguir, pero anunciaron la celebración de una cumbre "en los próximos meses" que deberá contribuir a dar más forma al proyecto.



"Habremos tenido éxito si construimos un ecosistema creciente de miembros que contribuyan a una solución a largo plazo, logramos la adopción del marco de trabajo y apoyamos a los consumidores a entender a quién y en qué tener confianza", indicaron las empresas.