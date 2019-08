Twitter confiesa filtraciones de adtech

Twitter reveló la existencia de más errores relacionados con la forma en que utiliza los datos personales para la orientación de anuncios, lo que significa que puede haber compartido datos de usuarios con socios publicitarios incluso cuando un usuario le había dicho expresamente que no lo hiciera.

De acuerdo con "Tech Crunch" en mayo, la red social reveló un error que, en ciertas condiciones, daba como resultado que los datos de ubicación de una cuenta se compartieran con un socio publicitario de Twitter, durante las subastas de ofertas en tiempo real (RTB).

En una publicación de blog en su Centro de ayuda sobre los últimos "problemas", Twitter dice que encontró "recientemente", dos problemas con las opciones de configuración de anuncios de los usuarios que significan que "pueden no haber funcionado según lo previsto".

Afirma que ambos problemas se solucionaron el 5 de agosto. Aunque no especifica cuándo se dio cuenta de que estaba procesando datos de usuarios sin su consentimiento.

El primer error se relaciona con el seguimiento de las conversiones de anuncios. Esto significa que si un usuario de Twitter hizo clic o vio un anuncio para una aplicación móvil en la plataforma y posteriormente interactuó con la aplicación móvil, Twitter dice que "puede haber compartido ciertos datos (por ejemplo, código de país; si se involucró con el anuncio y cuándo; información sobre el anuncio, etc.) "con sus socios publicitarios y de medición de anuncios, independientemente de si el usuario había acordado que sus datos personales se pudieran compartir de esta manera.