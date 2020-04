Twitter eliminará mensajes sobre Covid que puedan causar pánico

El coronavirus Covid-19 tiene en alerta a las autoridades de todo el mundo y a millones de personas buscando información al respecto y, como las redes sociales son parte de las fuentes de consulta, Twitter ha actualizado sus políticas para pedir a los usuarios que eliminen los mensajes que hacen afirmaciones no verificadas que incitan a las personas a la acción y causan pánico.

Ya se ha comprobado como a través de las redes sociales se pueden propagar rumores y noticias falsas que pueden alterar el orden social. Por ejemplo, en Reino Unido creció una campaña en la que se acusaba a las antenas celulares 5G de propagar el Covid-19, lo que llevó a un grupo de personas a bandalizarlas.

De hecho, puede ser por el caso anterior que Twitter menciona específicamente que los tweets que incitan a la gente a dañar la infraestructura 5G están incluidos en las nuevas políticas y buscará eliminarlos.

"Estamos priorizando la eliminación del contenido de Covid-19 cuando tiene un llamado a la acción que podría causar daño", dijo un vocero de Twitter al medio estadounidense "TechCrunch".

De acuerdo con la compañía, desde el pasado 18 de marzo, cuando presentó los nuevos lineamientos, ha eliminado más de 2 mil 230 tweets con "contenido engañoso y potencialmente dañino" que podría aumentar las posibilidades de que alguien contraiga o transmita el coronavirus.

Twitter también dijo haber duplicado el poder de su tecnología, por lo que sus sistemas automatizados han sido capaces de detectar más de 3.4 millones de cuentas que estaban dirigidas a discusiones sobre Covid-19 con comportamientos de spam o manipuladores.

Sin embargo la compañía aclaró que no eliminará todos los tweets. "Como hemos dicho anteriormente, no tomaremos medidas de cumplimiento en cada tweet que contenga información incompleta o disputada sobre Covid-19", al parecer se analizarán y se actuará sobre los casos más graves.

Cabe señalar que Twitter no es la única red social que está actuando en ese sentido Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft y YouTube, entre otras se han comprometido conjuntamente a combatir la información errónea relacionada con el coronavirus.