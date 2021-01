Twitter se prepara para entrar a las redes sociales de audio

Twitter ha adquirido la aplicación de podcasting social Breaker, anunciaron las empresas a través de una combinación de publicaciones de blog y tweets. De acuerdo con la información dada a conocer, con la compra, el equipo de Breaker ayudará a la red de microblogging a "mejorar la salud de la conversación pública", así como colaborar en un nuevo proyecto de redes sociales basadas en audio.

En los últimos meses Twitter se ha preocupado por encontrar las mejores estrategias para lograr que las conversaciones dentro de su plataforma sean más "sanas", eliminando discursos de odio y noticias falsas. También ha buscado nuevas maneras de generar contenido, por ejemplo, a través de su modelo de historias, al que llama Fleets. Y ahora, con la compra de Breaker también experimentará con el audio.

Breaker anunció la adquisición en su blog en donde Erik Berlin, CEO de la empresa, explicó por qué cree que su equipo encajará bien en Twitter. "Aquí en Breaker, nos apasiona la comunicación por audio y nos inspira la forma en que Twitter facilita las conversaciones públicas para personas de todo el mundo. Estamos impresionados por el espíritu emprendedor en Twitter y entusiasmados con las nuevas experiencias que está creando el equipo".

Breaker se fundó en 2016 cuando los podcasts todavía se consideraban como aplicaciones de productividad y no como experiencias en torno a las cuales se pudiera construir una comunidad. Sin embargo, precisamente Breaker ayudó a cambiar esa percepción al ofrecer una herramienta en la que a los usuarios podían dar Me gusta y comentar los episodios, además de descubrir nuevos contenidos siguiendo a sus amigos, compartir sus programas favoritos en las redes sociales y más.

No obstante, Breaker anunció que cerrará sus aplicaciones y servicios el próximo 15 de enero de 2021 y está dando a sus usuarios la opción de exportar sus archivos a otra aplicación de podcasting entre ellas Apple, Spotify, Stitcher y Overcast.

¿Qué traerá Breaker a Twitter?

Según lo que se sabe hasta ahora, Breaker se unirá al proyecto Twitter Spaces, un producto de redes sociales basado en audio que permite a los usuarios chatear en tiempo real usando voz en lugar de texto, mismo que entró en pruebas beta en diciembre. Actualmente Twitter está tratando de resolver no solo los errores técnicos y los errores con la herramienta, sino también los problemas más complejos que surgen del alojamiento de audio en vivo, incluida la moderación.

Cabe señalar que Twitter no está comprando los contenidos de podcast sino que fusionará al personal y la tecnología de Breaker pues su intención es crear nuevas opciones de comunicación para los usuarios.

Este tema ha puesto sobre la mesa el valor a largo plazo de las compañías dedicadas al podcasting pues recientemente varias grandes empresas han adquirido firmas especializadas en este tipo de contenido. Aun así, los expertos opinan que el verdadero ganador en el acuerdo de Breaker es Twitter, ya que se queda con el talento que necesita para posicionarse en 2021 como un fuerte competidor para las redes sociales basadas en voz.

La razón por la cual se cree que el audio podría ser el futuro de las redes sociales es que, debido al confinamiento por la pandemia, las personas buscaron nuevas opciones para comunicarse. Pero todavía falta ver si, con el regreso a la normalidad, los usuarios seguirán usando las diversas herramientas a su alcance.

Asimismo será un reto para Twitter mantener su lucha contra la toxicidad en línea y las fallas de moderación para hacer de las redes de audio un lugar seguro para que los usuarios conversen.