Twitter se recupera tras breve caída

Usuarios de la red social Twitter reportaron esta mañana de jueves fallas e intermitencias en el servicio.

Según el sitio "Downdetector" se ha reportado un alza significativa de fallas a partir de las seis horas de este jueves. En detalle, este sitio de medición informa que los problemas más comunicados corresponden en un 43% a usuarios del sitio web de Twitter, 30% a los usuarios de la app para iOS y 26% a los usuarios de la aplicación de Android.

--Esta situación no es nueva.

En ocasiones anteriores, fallas dentro de la plataforma de microblogging también se han presentado. Aunque los problemas no sean específicamente caídas en específico, Twitter también tiene su propio historial de fallos técnicos.

Hace no tanto tiempo, el 21 de mayo de 2020, los internautas reportaron fallos dentro de Twitter. Los cuales, estuvieron acompañados de un mensaje de error.

Este problema, que si bien no fue total y duró unos cuantos minutos, causó reacciones entre los usuarios. El fallo estaba en que los tuits y posts no cargaban dentro de la plataforma. Además, la red social del pajarito azul, mostraba un mensaje de error que decía "Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa". El problema afectó la navegación dentro de equipos de cómputo como en dispositivos móviles (con la aplicación).

Acorde al portal Downdetector, un sitio web que se dedica a monitorear fallos en plataformas, aplicaciones y servicios varios a nivel global, reportó que hubo un incremento en este problema en ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y México (en la CDMX). Del mismo modo, la data presentada en la web indicó que el 75 por ciento de fallas en Twitter se habían presentado en equipos de escritorio y el 25 por ciento restante, en dispositivos Android.

También hay que recordar que un mes antes, durante el 11 de abril, tuiteros de diferentes países reportaron fallas dentro de la plataforma. Principalmente, la falla reportada fue para publicar tuits. Sin embargo, también hubo reportes de fallos con otros servicios de Twitter como: los retuiteos (RTs), los favs y la carga del timeline (TL).

En esa ocasión, una buena parte del reporte de los fallos tuvo origen en países como los Estados Unidos de América, Grecia, Reino Unido, España y Austria.

Durante esa falla en el servicio, el 38 por ciento de los tuiteros que experimentaron problemas los tuvieron al hacer uso de la aplicación en un iPhone o iPad. Mientras que los fallos reportados por internautas con dispositivos Android representaron el 18 por ciento del total.

Previamente, en febrero, en México se reportaron fallas en el servicio de la plataforma liderada por Jack Dorsey. El 7 de febrero, los usuarios reportaron que la red social había presentado distintos problemas y fallos en el servicio.

Esos fallos, principalmente, fueron notables en el envío de tuits pues la plataforma no los permitía. Aunque la interrupción en el servicio fue durante un par de minutos, miles de usuarios fueron afectados. Según el portal Downdetector, otros fallos reportados fueron para cargar el TL. Las aplicaciones, tanto para iOS como para Android, así como la versión de escritorio, sufrieron la caída de Twitter.

Sin embargo, una de las fallas más memorables del servicio ocurrió el 11 de julio de 2019. Esa vez, los problemas fueron reportados a nivel mundial. Esa ocasión, una de los fallos generalizados fue que, al intentar acceder a la plataforma, sólo aparecía un mensaje que decía "Ocurrió un problema técnico. Gracias por darte cuenta. Vamos a arreglarlo y todo volverá pronto a la normalidad".

Según "DownDetector", las fallas durante esa interrupción del servicio comenzaron aproximadamente a las 14:26, ET. También indicó que los reportes del problema provenían de Nueva York, San Francisco, Berlín, Madrid, la Ciudad de México. También se indicó que el servicio había tenido problemas en Argentina, Perú, Países Bajos, entre otros.