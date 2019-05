Usos que no sabías del IMEI

La serie numérica de 15 dígitos llamada "Identidad Internacional de equipo móvil", (IMEI, por sus siglas en inglés – International Mobile Equipment Identity–) no solo sirve para bloquear tu teléfono. Te sorprenderás de lo que puedes hacer con él. De acuerdo con la BBC, puedes hacer uso de éste en seis casos:

1. Bloquear el celular

Si eres víctima de un robo o pierdes tu celular, lo primero que debes hacer es llamar a tu operadora y reportarlo. Para bloquearlo, necesitarás darle a la compañía telefónica el número que identifica a tu celular.

2. Desbloquearlo

En caso de que hayas encontrado tu celular o recuperado, tienes que volver a llamar a la operadora, dar tu número de reporte y a su vez, el número IMEI para recuperar sus funciones, contactos y demás archivos. En algunas ocasiones, este proceso podría durar hasta dos meses.

3. Liberarlo

El código IMEI también permite "liberar" el teléfono y desbloquearlo si deseas usar el dispositivo con una compañía telefónica diferente a la que te lo vendió.

4. Encontrarlo

Un recurso más para poder localizar tu teléfono es la página: www.imeipro.info. En ella, introduces el número IMEI y te desplegará la situación en la que se encuentre tu móvil, ya sea con reporte de robo o pérdida.

La compañía suele aportar información adicional sobre el aparato, como el modelo. Si es un Apple, sabrás también el estatus de la nube con la que está vinculado el celular.

De acuerdo con la información de la empresa, también podrás saber si está en la lista negra de celulares que no debes comprar.

5. Identificarlo

El IMEI es único en cada teléfono. Es posible que tu fabricante te lo pida en alguna ocasión para verificar la autenticidad de tu celular.

6. Probar actualizaciones

Para obtener el mayor rendimiento de tu equipo, también es importante que lo actualices, y aunque no lo creas, el IMEI también sirve para probar actualizaciones de software que estén en fase beta, esto es, completa pero preliminar.

Algunos fabricantes te permiten registrarte. Para ello, necesitan saber tu código.

¿Cómo se conforma el IMEI?

Está formado por cuatro apartados: los seis primeros dígitos —Type Allocation Code (TAC)— explican el país en el que se creó, los dos siguientes —Final Assembly Code (FAC)— permiten saber quién es el fabricante, le sigue el número de serie (SNR) y, finalmente, un dígito verificador (aunque no todos lo tienen).

Puedes obtenerlo de varias formas:

Marca el código *#06# en el teclado de tu celular: El IMEI se mostrará automáticamente en la pantalla.

Haz clic en el menú "Ajustes", dentro de la opción "Acerca del teléfono" y lo encontrarás.

Mira debajo de la batería; verás una anotación con el número impreso.

Búscalo en la caja del dispositivo, en la parte trasera de tu teléfono o en la bandeja de tu tarjeta SIM (si es un iPhone).

Los expertos aconsejan apuntarlo en un lugar seguro y tenerlo siempre a la mano.