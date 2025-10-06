Usuarios pueden desactivar respuestas automáticas de IA en Google Chrome

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las respuestas automáticas de la inteligencia artificial se han vuelto cada vez más comunes en los navegadores, y Google Chrome no es la excepción. La integración de Gemini, el asistente de IA de Google busca proporcionar información rápida y precisa, conectando textos, imágenes, audios y códigos.

Mientras que algunos usuarios ven en esta herramienta una ventaja para obtener datos al instante, otros consideran que puede ofrecer información de fuentes poco confiables o generar complicaciones adicionales.

Paso a paso para desactivar las respuestas automáticas de la IA en Google Chrome

Abrir Chrome Web Store: el primer paso es ingresar a la tienda de extensiones de Google Chrome desde el navegador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Buscar la extensión: escribir "Bye, Bye, Google AI" en el buscador de la tienda para localizar la herramienta.

Instalar la extensión: hacer clic en "Agregar a Chrome" y esperar a que la instalación se complete.

Configurar la extensión: una vez instalada, se puede seleccionar qué apartados relacionados con la IA se desean ocultar en la búsqueda.

Navegar como antes: la extensión no elimina el código de Gemini ni su información; solo oculta las respuestas automáticas de la vista del usuario, ofreciendo resultados más similares a la experiencia tradicional del buscador.

Actualmente, la extensión cuenta con más de 60 mil usuarios, 341 valoraciones y una calificación de 4.4 estrellas de 5, según la tienda de Google Chrome.

Origen de Gemini IA

El modelo de Inteligencia Artificial Gemini de Google fue lanzado a finales del 2023, es capaz de procesar e interconectar textos, imágenes, audios y códigos desde su concepción.

Su implementación de Gemini en la experiencia de Búsqueda de Google se realiza mediante un modelo personalizado que utiliza la web para "fundamentar" sus respuestas en tiempo real, el modelo se implementó poco a poco en todo el ecosistema de Google y fue nombrado de chatbot Bard a Gemini en febrero del 2024.