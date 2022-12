Usuarios reportan fallas en Instagram este martes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales, algunos usuarios reportaron que la plataforma de Instagram presentó fallas este martes 20 de diciembre, restringiendo el acceso al "feed" y al cargar las publicaciones.

De acuerdo con el portal DownDetector, sitio web que informa sobre el estado de diversas aplicaciones y sitios, los problemas que se reportaron fueron: carga 60 %, feed 22 %, aplicación 17 %.

Hasta el momento no se ha dado postura sobre lo que ocasionó las fallas en esta red social.

---Cuenta con mil 478 millones de usuarios en el mundo

Instagram es una red social que data de 2010 y originalmente estuvo disponible únicamente para iPhone. Sin embargo, debido a la rápida popularidad que tuvo, a principios del 2012 se publicó la versión para Android, en 2013 se lanzó la versión beta para Windows Phone y finalmente se liberó de manera oficial para este dispositivo en 2016.

De acuerdo con el informe Digital 2022 realizado por We Are Social y Hootsuite, la plataforma de fotos cuenta con mil 478 millones de usuarios a nivel mundial, en un rango de edad entre 16 y 64 años, el 14.8% dijo que Instagram es su aplicación favorita.