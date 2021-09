Viaja al espacio a través de VR

Los viajes turísticos al espacio ya son una realidad. Aunque los boletos para vivir la experiencia aún no están a la venta de manera amplia, Richard Branson de Virgin Galactic y Jeff Bezos de Blue Origin ya realizaron vuelos exitosos. Sin embargo, la realidad es que, al menos en un inicio, serán muy pocas las personas que tendrán la oportunidad de formar parte de un vuelo que los lleve a los límites de la Tierra, afortunadamente hay alternativas. Si sueñas con explorar el espacio tienes que conocer esta opción basada en tecnología de Realidad Virtual (VR).

Los episodios tres y cuatro de la serie inmersiva Space Explorers: The ISS Experience te darán la oportunidad de convertirte en astronauta y poder saber cómo es flotar en el espacio. Para que eso suceda, Felix & Paul Studios, uno de los creadores de la serie, personalizó una cámara de realidad virtual y la adjuntó al robot Canadarm2 para capturar escenas en 3D de 360 grados desde el exterior de la estación espacial.

La experiencia VR es particularmente sorprendente porque, incluso quienes puedan pagar un boleto para subir a alguna de las naves de turismo espacial, solo se pueden mirar lo que sucede a través de las ventanas, pero en este caso la intención es que las personas puedan sentir cómo es realizar una caminata espacial.

Para lograr el efecto deseado, la "Cámara del espacio exterior" de Felix & Paul es una versión personalizada de la Z-Cam V1 Pro disponible comercialmente. Tiene nueve sensores 4K que pueden tomar imágenes 3D de 360 grados con una resolución de 8K. La cámara también ha sido modificada para soportar las duras condiciones a las que se enfrenta, incluida la radiación ultravioleta, temperaturas extremas e impactos de micrometeoritos. Además, todo el equipo está conectado al brazo robótico Canadarm2, que se mueve alrededor de la estructura externa de la estación.

Un reto con resultados sorprendentes

Jonathan Woods, productor ejecutivo de la serie para Time Studios, una de las entidades detrás del proyecto, junto con la NASA, dijo sobre este proyecto: "Capturar la Tierra en imágenes 3D estereoscópicas de 360 grados desde el espacio, fuera de la estación espacial, nunca se había intentado hasta ahora. Es más que emocionante y surrealista ver que esto suceda, sabiendo que el sueño de este ambicioso proyecto comenzó hace más de cinco años, en el 2015".

La mala noticia es que aún hay que esperar un poco más para ver el resultado final. Los episodios 3 y 4 de Space Explorers: The ISS Experience estarán disponibles este otoño e invierno, respectivamente. Además si se quiere disfrutar de la experiencia de la mejor manera en formato móvil de 360 grados será necesario contar con un dispositivo habilitado para 5G a través de operadores líderes en todo el mundo. No se sabe si en México alguna de las grandes compañías traerán este proyecto espacial. Aunque también estará disponibles como contenido de realidad virtual totalmente inmersivo en equipos compatibles en Oculus Store para los auriculares Rift, Quest y Quest 2.