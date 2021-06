Videojuego Mictlan explora el México prehispánico

Con el paso de los años hemos visto cómo los videojuegos han evolucionado y no solo en la manera en que se ven, sino también en la forma en que se juegan, el diseño de sus niveles y las historias que cuentan. Incluso hemos podido jugar grandes títulos basados en hechos históricos de diferentes lugares del mundo. Muchos de ellos nos han contado historias que suceden en periodos importantes de regiones como Europa, Estados Unidos y diversos países de Asia. Aun así, es poca la representación que hemos visto de la historia de América Latina en esta industria, aunque eso está por cambiar gracias al creciente desarrollo de videojuegos por parte de creadores latinos.

Tal es el caso de Meta Studios, quienes trabajan en su primer juego que está basado en la época prehispánica mexicana. Se trata de "Mictlan: An Ancient Mythical Tale", título de acción y aventura en tercera persona que nos llevará a explorar y conocer la historia de distintos personajes durante la conquista española.

Serán tres los personajes principales y con cada uno tendremos una perspectiva diferente de lo que sucede a lo largo del juego, con misiones y técnicas de combate diferentes. "Uno de ellos es un guerrero mexica que tendrá misiones de combate. Por otro lado estará un capitán español con quien tendrás que liderar la campaña para entrar a Tenochtitlan y también estará la perspectiva de una tercera protagonista que se ubicará en medio de estos dos mundos", comentó Guillermo Alarcón director del juego.

Estos y otros personajes serán interpretados por distintos actores como Horacio Rojas, protagonista de la serie Diablero de Netflix e Isabel Bautista, protagonista de la serie Hernán de Amazon Prime, junto a la participación de más artistas como Roco Pachukote, vocalista de Maldita Vecindad.

Además, cada uno tendrá mecánicas únicas, por ejemplo, la habilidad de transformarse en diferentes animales de acuerdo a la deidad que les otorgue dicho poder. "Ahora estamos trabajando en darle a los personajes habilidades como el nahualismo que puede convertirlos en diferentes animales. Cada vez que tengamos contacto con una deidad conseguiremos algún tipo de magia y podremos transformarnos, por ejemplo, en un jaguar o en un lobo", añadió Guillermo.

Todo se llevará a cabo dentro de un mundo abierto que abarca toda la república mexicana y también parte de Centroamérica, con un enfoque especial a los detalles dentro de los escenarios, así como a la cinematografía y forma en que es contada la historia, tomando como inspiración grandes títulos de PlayStation.

"En el caso de los escenarios nos inspiramos en "Ghost of Tsushima", además de sus mecánicas de batalla y cinemáticas. También, en el lado del espiritismo y desarrollo de temas como el chamanismo, nos fijamos mucho en "Horizon Zero Dawn". Además, por la forma en que contaremos la historia pusimos mucha atención a "The Last of Us Part II", igual por su ambientación y sistema de diálogos", agregó el director creativo.

--Participación del público, clave para el desarrollo del juego

Actualmente, el proyecto lleva cerca de seis meses de desarrollo y al mismo tiempo que se trabaja en su diseño y programación, el estudio se encuentra en pláticas con algunos publicadores para lograr un acuerdo y conseguir un mayor apoyo que les permita incrementar la cantidad de personas que trabajen en el juego.

De igual modo el juego será parte de una campaña en la plataforma de donaciones Kickstarter, a la cual ya puedes registrarte y participar. En este caso, además de apoyar con la recaudación de fondos para el desarrollo, también ayudará a incrementar el interés por parte de grandes empresas de videojuegos.

"Si decidimos crear un proyecto donde las y los mexicanos se puedan identificar con los personajes, es importante para nosotros tener un contacto cercano con la comunidad. También, a las marcas importantes de videojuegos les interesa un proyecto que tenga algún tipo de éxito entre la gente para evaluar los riesgos de la inversión", agregó Guillermo.

Finalmente, en Meta Studios reconocen la importancia de un proyecto como "Mictlan: An Ancient Mythical Tale", pues aparte de representar a latinas y latinos en todo el mundo, también puede servir como una puerta para que desarrolladores de la región formen parte de la industria, tal como destacó Guillermo.

"Lo más importante del juego es que la propuesta es muy profunda pues podría crearse un gran impacto entre las y los desarrolladores de América Latina. Queremos que todas y todos nos sintamos orgullosos de quienes somos, del lugar al que pertenecemos y nuestros antepasados. Además, de tener un gran alcance podemos ayudar a impulsar el desarrollo de videojuegos con esta y muchas otras temáticas en la región".