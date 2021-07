Waze te dará la mejor ruta antes de empezar a conducir

Los mapas digitales han facilitado mucho los trayectos. Ahora es posible ver una dirección antes de elegir la ruta para llegar a ella. Pero con el avance de la tecnología ahora también se puede acceder a información en tiempo real para saber qué tan congestionado está el camino, cuánto costará en caso de una vía de peaje o cuál será la manera más rápida de llegar. En ese sentido, una de las plataformas más utilizadas es Waze que ahora está anunciando más información para los usuarios.

La intención de la compañía con su última actualización es aprovechar toda la información que envían sus usuarios sobre las carreteras, para poder ofrecer datos relevantes incluso antes de salir de casa.

"A todos nos gustan las opciones, pueden ser lugares para cenar, listas de reproducción para hacer ejercicio o hasta las noches de cine. Lo cierto es que siempre queremos elegir lo que más nos convenga en cada momento, ya sea en función de nuestras prioridades, del tiempo o simplemente de nuestro estado de ánimo. Y sabemos que el gusto por la información no es diferente cuando estás al volante. Quieres opciones baratas, cortas y rápidas para ir del punto A al B, y quieres estar seguro de que cualquiera que elijas te va a servir efectivamente antes de decidirte por una ruta", mencionó la compañía en un comunicado.

A partir de lo anterior es que buscan ofrecer más información relevante a los Wazers, antes de que empiecen a conducir. Así, a partir de hoy, antes de que pongan un pie en su auto, Waze les dará la bienvenida con una gran cantidad de nueva información, como rutas alternativas, condiciones de tráfico e informes en tiempo real, con el objetivo de ayudarlos a elegir la mejor ruta. "De este modo, es más fácil que nunca obtener la información que necesitas, incluso antes de ponerte en movimiento".

La compañía detectó que cuando las personas usan la plataforma quieren no solo evitar ese tramo de autopista que está tan congestionado sino saber cuánto les van a costar los peajes o por qué Waze les ha sugerido una ruta menos directa para llegar a su destino. Por ello es que, a partir de ahora, incluirán una nueva función con el "por qué" en la vista previa de un viaje, de esta manera les será simple saber las razones de las recomendaciones. También podrán elegir entre seguir su propio camino. Pues en ambos casos, "los conductores que conocen y entienden lo que les espera son conductores más felices", señala la empresa.

Esta nueva configuración comenzará a desplegarse para los usuarios a nivel global a partir de hoy, y llegará a todos en los próximos meses. Para tener acceso a ella es necesario asegurarse de tener descargada la última versión de Waze para recibir las últimas actualizaciones.

--En manos libres

Además de la nueva información disponible en los mapas, te recordamos que, desde hace unos meses Waze es compatible con el asistente inteligente de Google, por lo que es posible utilizarlo en modo manos libres para tener mayor seguridad.

La integración del Asistente de Google está disponible tanto para usuarios de Android como iOS y, para utilizarlo, los usuarios únicamente deberán mencionar el comando "Hey Google" seguido de una orden para tener acceso a información sobre el tráfico; datos sobre incidentes; navegar por el mapa; buscar ubicaciones; entre otro tipo de consultas.

Todo lo anterior se puede hacer sin necesidad de salir del mapa de Waze y sin quitar las manos del volante pues la intención es brindar mayor seguridad a las personas mientras están en el camino.

Waze destacó además que los usuarios de Android no solo podrán acceder a las funcionalidades en los mapas, también podrán usar esta integración para programar una cita o evento en su Calendario de Google, reproducir música, además de hacer y recibir llamadas telefónicas.