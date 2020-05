WhatsApp admitirá videollamadas de hasta 50 personas

La opción de realizar videollamadas y llamadas de voz a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp con hasta ocho participantes ya está disponible en todo el mundo, por lo que solamente es necesario que tanto usuarios de iOS como de Android, actualicen la app para tener acceso a esta nueva función. Sin embargo, al parecer WhatsApp podría ampliar el número de participantes en las videollamadas. De acuerdo con el portal WABetaInfo, una próxima prueba de características podría permitir videollamadas con grupos más grandes.

WABetaInfo detectó un enlace a Messenger Rooms en la última versión de WhatsApp Web Client, después de encontrar una característica similar en la versión beta de la aplicación de Android, una fuerte evidencia de que Facebook está trabajando actualmente en dicha integración. El mencionado acceso directo, actualmente se encuentra tanto en el menú de clips dentro de los espacios, como en el menú principal del cliente web. Después de hacer clic en él los usuarios reciben un mensaje que les informa que serán redirigidos a Messenger Rooms, pero les advierte que las llamadas de Messenger no están encriptadas de extremo a extremo sí sucede en las llamadas de WhatsApp.

Cabe señalar que esta característica aún no está en funcionamiento, debido a que todavía se encuentra en desarrollo. La inclusión de videollamadas de hasta 50 personas, podría ser una opción bienvenida para aquellos que buscan hacer videollamadas dentro de grupos masivos de WhatsApp. Además, no es necesario contar con una cuenta de Facebook para utilizar Messenger Rooms.