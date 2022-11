WhatsApp por fin permite enviarte mensajes a ti mismo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- WhatsApp finalmente permitirá que los usuarios se envíen mensajes a sí mismos.

El portal especializado WABetaInfo, notó la nueva función en la última versión de WhatsApp para iOS (versión 2.22.23.74), que está disponible para todos los usuarios de Apple.

Sin embargo, la función parece estar implementándose lentamente ya que actualmente no se muestra para todos.

La función también está disponible para algunos usuarios de Android en la versión 2.22.23.77 de WhatsApp.

¿Cómo mandarte mensajes a ti mismo en WhatsApp?

Para saber si tienes la función de auto DM, solo debes:

Abrir WhatsApp e iniciar una nueva conversación tocando el ícono de mensaje nuevo en la parte derecha inferior.

Ahora se mostrarán tus contactos para iniciar una nueva conversación. Notarás que ahora tu número de celular aparecerá hasta arriba de la lista.

Selecciona tu número y automáticamente verás que se abre un chat nuevo.

Los mensajes que te envíes a ti mismo serán visibles en todos sus dispositivos vinculados y están encriptados de extremo a extremo, según WABetaInfo.

Una vez abras el chat, las opciones son las mismas respecto a abrir chat a otra persona. Es posible enviar mensajes de voz, de texto y compartirnos archivos.

Esta conversación no se ubica en la parte superior de forma fija, pero siempre podrás fijarla a mano para tenerla lo más disponible posible. Al lado del contacto aparecerá un (tú) para que tengas claro que estás abriendo un chat contigo mismo.

¿Por qué chatear contigo mismo?

Si te preguntas por qué querrías enviarte un mensaje a ti mismo, puede que no hayas considerado las ventajas de hacerlo. Por ejemplo, si tienes información en tu teléfono como una dirección, una contraseña de un solo uso, un enlace o incluso una imagen, y deseas acceder rápidamente a ella en tu computadora portátil o tableta, a veces la forma más rápida de hacerlo es simplemente enviarte un mensaje a ti mismo.

Ya puedes hacer esto en Slack y Messenger, por ejemplo, pero si WhatsApp es tu aplicación de chat preferida, ahora también puedes hacerlo allí. Signal también tiene una función de "Nota personal" que le permite enviar mensajes directos a usted mismo y sincronizarlos entre dispositivos.

La función se vuelve aún más útil con otra función que recientemente comenzó a implementarse para los usuarios beta de WhatsApp: la capacidad de usar la misma cuenta en varios teléfonos y tabletas, además de las computadoras de escritorio.

Ahora, sin importar con cuántos dispositivos estés haciendo malabarismos, puedes compartir fragmentos de información de forma rápida y segura de un dispositivo a otro.