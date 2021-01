WhatsApp retrasa a mayo cambios en términos y condiciones

WhatsApp informó que no cancelará las cuentas que no acepten sus términos y condiciones en febrero y dará hasta mayo para que los usuarios lean la política de la aplicación.

"A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero", destaca la app.

Asimismo, trabajará para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp.

"Luego, iremos a las personas gradualmente para que revisen la política a su propio ritmo antes de que las nuevas opciones comerciales estén disponibles el 15 de mayo", indicó en un comunicado.

La red social que fue adquirida por Facebook en 2014 destaca que " lo que comparte con sus amigos y familiares queda entre ustedes".

Esto significa que siempre protege las conversaciones personales con encriptación de extremo a extremo, para que ni WhatsApp ni Facebook puedan ver estos mensajes privados.

"Es por eso que no guardamos registros de las personas que envían mensajes o llaman. Tampoco podemos ver su ubicación compartida y no compartimos sus contactos con Facebook".

Con las actualizaciones, nada de eso cambiará.

Por el contrario, la actualización incluye nuevas opciones que las personas tendrán para enviar mensajes a una empresa en WhatsApp y brinda mayor transparencia sobre cómo recopilamos y usamos los datos.

"Si bien no todos compran con un negocio en WhatsApp hoy, creemos que más personas optarán por hacerlo en el futuro y es importante que las personas conozcan estos servicios".

De manera que la actualización no amplía su capacidad para compartir datos con Facebook.