WhatsApp te permitirá elegir un nombre de usuario para tu cuenta

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- En busca de ir acorde a las nuevas tendencias de comunicación, WhatsApp ha estado trabajando en nuevas actualizaciones para que los usuarios de la plataforma de mensajería instantánea puedan explotar al máximo este servicio.

Prueba de ello es luna posible nueva actualización que WABetaInfo detectó en la versión beta ( de pruebas) de la app. De acuerdo con el portal especializado, ahora WhatsApp contará con una nueva función en la que los usuarios podrán elegir un nombre de usuario único para su cuenta.

Esto no solo permitiría que la app se utilice de una manera más óptima, sino que sería mucho más segura para los usuarios. Si quieres conocer más acerca de esta probable futura actualización que pronto podría llegar a tu smartphone, sigue leyendo.

----Elección de nombre de usuario

WABetaInfo dio a conocer que la más reciente versión beta de WhatsApp para la actualización de Android 2.23.11.15 cuenta con una nueva función, la cual consiste en que los internautas podrán elegir un nombre de usuario.

A través de algunas capturas de pantallas, el portal mostró cómo funcionará esta función. Los usuarios solo deberán ingresar a la app y dar clic en los tres puntos superiores de lado derecho. Posteriormente elegir la opción de Ajustes y Perfil. Debajo de tu nombre aparecerá la opción de Elegir un nombre de usuario.

Aunque por el momento la aplicación de mensajería instantánea de Meta no ha dado a conocer más detalles sobre esta actualización, se prevé que funcioné igual que en Telegram en donde puedes elegir un nombre de usuario único y con él podrán añadirte tus contactos sin necesidad de compartir tu número telefónico.

----Una nueva capa de seguridad

WABetaInfo señaló que esta nueva actualización añade una nueva capa de seguridad para los usuarios, quienes ya no tendrán que compartir su número telefónico o código QR para comunicarse mediante la aplicación.

Compartir tu número telefónico representa un obstáculo para la seguridad y privacidad de los usuarios, sin embargo, hasta el momento era la única forma de poder agregar contactos a la aplicación y comunicarte con ellos. Pero, con la nueva actualización, ahora solo tendrán que compartir su nombre de usuario como suele hacerse en aplicaciones como Twitter o Instagram lo cual optimizará el uso de WhatsApp.

Por otra parte, WABetaInfo también señaló que con esta actualización se mantendrá el cifrado de extremo a extremo, por lo que la seguridad de los usuarios permanecerá en la app.

----Otras novedades de WhatsApp

Además de esta posible actualización, WhatsApp ya ha implementado otras novedades en beneficio de los usuarios. Una de ellas es la edición de mensajes, la cual permite modificar un mensaje en un lapso de 15 minutos posteriores al envío.

De igual forma, WABetaInfo dio a conocer que la aplicación de mensajería instantánea está trabajando en la nueva función que permite a los usuarios compartir pantalla mientras realizas una videollamada.

Mientras que, la actualización de nombres de usuario aún se encuentra en su primera etapa de desarrollo, pero se espera que con el tiempo la función pueda llegar a todos los smartphones.