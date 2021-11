Xbox celebra 20 años en mercado de videojuegos

Hace veinte años, la tecnológica Microsoft decidió incursionar en el mercado de los videojuegos y se decidió a lanzar la Xbox original en Norteamérica, marcando su audaz entrada en el mundo de los juegos de consola.

Desde aquel momento, el diseño de sus consolas ha sufrido una serie de modificaciones. Lo que comenzó con una pieza de electrónica grande y voluminosa al estilo de los 90 se ha vuelto un dispositivo más elegante y compacto, y a medida que las tendencias han cambiado, hemos visto desaparecer los puertos de controlador con cable e incluso algunas unidades de disco.

En pro de celebrar estas dos décadas de la presencia de un nuevo competidor además de Sony y Nintendo, echamos un vistazo a cada una de las principales consolas Xbox. Es posible que Microsoft haya lanzado técnicamente solo cuatro generaciones de Xbox en total, pero se han realizado numerosas iteraciones más pequeñas a lo largo de los años, ya que Microsoft ha ajustado sus diseños y ha agregado soporte para tecnologías emergentes.

--XBOX

Sin lugar a dudas una consola muy peculiar debido a su tamaño y a una marcada "X" en su diseño, la cual se debía al uso de la tecnología Microsoft DirectX en ella. Toda la consola está diseñada en torno a la letra, con un enorme logotipo verde lima en el centro que muestra su nombre.

La consola tenía un diseño muy funcional en general, con cuatro puertos de controlador en la parte frontal, una fuente de alimentación interna y un puerto Ethernet incorporado para el importante servicio de juegos en línea Xbox Live de Microsoft.

A diferencia de las generaciones posteriores, Microsoft no lanzó una versión delgada de su consola Xbox original. Pero su controlador pasó por un proceso de adelgazamiento poco después de su lanzamiento cuando Microsoft reemplazó el enorme controlador "Duke" de la consola original con el mucho más compacto "Controller S" que originalmente había sido el controlador estándar para el lanzamiento japonés de la consola.

--XBOX 360

La Xbox 360 se diferenció mucho en su aspecto con relación a la consola original, ya que optó por otro tono, cambiando de negro a blanco y eliminando la letra "X" en favor de una marca mínima de Xbox a lo largo de la bandeja del disco.

La consola fue un gran éxito para Microsoft, al grado de convertirse un competidor importante para Sony y su PlayStation, pero la máquina original estaba plagada de problemas que llevaron a que una cuarta parte de las consolas experimentaran algún tipo de falla de hardware. El más común era el "Anillo rojo de la muerte", llamado así debido a las tres luces rojas que parpadeaban en la parte frontal de la consola en caso de un problema.

Más tarde, Microsoft anunciaría una garantía extendida para tratar los problemas y, a lo largo de los años, surgirían en línea numerosas soluciones caseras, y los vendedores ofrecerían herramientas y pasta térmica de reemplazo para ayudar a los usuarios a solucionar los problemas por sí mismos.

Otras características de hardware notables de la Xbox 360 incluyen ranuras para unidades de memoria en la parte frontal de la consola y un disco duro fácilmente extraíble (aunque propietario) en modelos seleccionados.

Asimismo, un factor relevante de esta consola fueron sus carátulas intercambiables, que Microsoft pretendía que los usuarios pudieran usar para personalizar el aspecto de sus consolas. Solo había un problema con las placas frontales: nadie las compró.

---XBOX 360 S

Esta consola aportó tres nuevas ventajas con relación al modelo anterior, siendo la primera de ellas un puerto dedicado para el nuevo periférico Kinect de Microsoft, que permitía usar el nuevo accesorio de seguimiento de movimiento sin necesidad de alimentarlo desde la pared por separado.

En segundo lugar, un rediseño de hardware que Microsoft esperaba que dejara claramente atrás las fallas de hardware del 360 y en tercer lugar, el diseño más estético y delgado de la consola.

Otros cambios menores incluyeron la introducción del esquema de color negro brillante que Microsoft continuaría usando en la generación de Xbox One, dejando atrás el color blanco que había dominado la línea de Xbox 360 hasta entonces. También se benefició del Wi-Fi incorporado, puertos USB adicionales y abandonó los discos duros patentados del 360 en favor de SATA.

---XBOX 360 E

Microsoft lanzó el modelo final de la Xbox 360 E en junio de 2013, pocos meses antes de que lanzara la Xbox One de próxima generación.

El 360 E no trajo consigo muchas características nuevas, pero tenía un nuevo diseño que estaba en línea con la consola de próxima generación. Microsoft también anunció que funcionaría de manera más silenciosa y fría que las consolas 360 anteriores.

---XBOX ONE

Con esta nueva consola, Microsoft tenía ya puesta la mira en ampliar sus funciones, no solo siendo un artefacto para jugar videojuegos, sino un completo centro de entretenimiento. En el lanzamiento, incluía una serie de servicios de transmisión de video, y existía la capacidad de enrutar su decodificador de cable a través de la consola para utilizarlo para ver televisión en vivo, incluso mientras jugabas.

Los primeros modelos también venían incluidos con una nueva versión de la cámara Kinect de la compañía.

---XBOX ONE S

Aunque a primera vista, la Xbox One S parece una reducción de tamaño de la generación media, incluyó algunas mejoras sustanciales con respecto a la consola anterior. La parte superior de la lista fue la adición de un reproductor de Blu-ray 4K, así como la compatibilidad con los servicios de transmisión de video 4K / HDR y la compatibilidad con HDR para los juegos en sí. De forma predeterminada, también venía en un esquema de color blanco brillante, que parecía enfatizar una clara ruptura con las consolas en gran parte negras y grises que lo precedieron.

---XBOX ONE X

La Xbox One X estaba pensada como una forma de llevar juegos 4K / HDR a la Xbox One de Microsoft sin necesidad de marcar el comienzo de una nueva generación de consolas Xbox.

Pero a pesar de tener mucha más potencia gráfica que la Xbox One original o la Xbox One S, la Xbox One X aún logró ser notablemente compacta, con un diseño rectangular afilado similar al de la One S.

---XBOX SERIES S

Aunque no fue la primera vez que Microsoft ofreció dos niveles de consola en una sola generación, la Serie S y la Serie X representan las consolas más sustancialmente diferentes que Microsoft haya lanzado al mismo tiempo. La Serie X parece el futuro, mientras que la Serie S se parece mucho más a una evolución de la Xbox One S.

En comparación con la Serie X, la Serie S es más pequeña, tiene como objetivo resoluciones de 1440p en lugar de 4K, y solo puede reproducir versiones digitales de juegos gracias a la falta de una unidad de disco.

---XBOX SERIE X

El diseño único de la Serie X puede haber generado comparaciones frecuentes con un refrigerador gracias a su diseño ancho y vertical, pero a Microsoft no parece importarle. Incluso lo abrazó juguetonamente con sus refrigeradores temáticos de Xbox en pleno funcionamiento.

Si bien su diseño no se parece a nada que Microsoft haya presentado antes, la Serie X se inspira claramente en las líneas limpias y la combinación de colores oscuros de la Xbox One X.