Xbox promete mantener la saga "Call of Duty" en PlayStation

Los fans de "Call of Duty" que han estado preocupados por lo que significa la adquisición pendiente de Microsoft de Activision Blizzard para el futuro de esa franquicia en PlayStation pueden respirar tranquilos.

Esa serie y otros juegos populares de Activision Blizzard no serán exclusivos de Xbox, incluso después de que expiren los acuerdos existentes de Sony con el editor.

---Larga vida a "Call of Duty"

"Microsoft continuará haciendo que 'Call of Duty' y otros títulos populares de Activision Blizzard estén disponibles en PlayStation durante el plazo de cualquier acuerdo existente con Activision", escribió el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una publicación en su blog oficial.

"Y nos hemos comprometido con Sony a que también los pondremos a disposición en PlayStation más allá del acuerdo existente y en el futuro para que los fanáticos de Sony puedan seguir disfrutando de los juegos que aman. También estamos interesados en tomar medidas similares para respaldar la exitosa plataforma de Nintendo. Creemos que esto es lo correcto para la industria, para los jugadores y para nuestro negocio".

De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, Sony llegó a un acuerdo con Activision Blizzard antes de que se anunciara la exitosa fusión para traer los próximos dos juegos principales de "Call of Duty" y una secuela de Warzone a PlayStation.

Hasta ahora, no estaba claro si los siguientes juegos de "Call of Duty" se lanzarían en PlayStation o si Microsoft planeaba mantenerlos solo en Xbox y PC.

---Open App Store

Smith hizo el anuncio mientras revelaba un conjunto de Principios de Open App Store que Microsoft está estableciendo para Windows y los futuros mercados de juegos que está construyendo para los juegos.

Escribió que la compañía está implementando las medidas mientras busca la aprobación regulatoria para el acuerdo de Activision Blizzard y mientras los gobiernos "avanzan con nuevas leyes para promover la competencia en los mercados de aplicaciones y más allá. Queremos que los reguladores y el público lo sepan como empresa, Microsoft se compromete a adaptarse a estas nuevas leyes y, con estos principios, nos estamos moviendo para hacerlo".

Según los informes, la Comisión Federal de Comercio está revisando la compra de Microsoft-Activision Blizzard en lugar del Departamento de Justicia (la FTC no comenta sobre las investigaciones).

El acuerdo podría enfrentar más escrutinio del que tendría por parte del Departamento de Justicia. El año pasado, la FTC dijo que adoptaría un enfoque más agresivo hacia las investigaciones de fusiones y adquisiciones bajo la presidencia de Lina Khan, una destacada crítica de Big Tech. Smith dijo que Microsoft quiere abordar todas las posibles preguntas que tienen los reguladores en relación con la adquisición.

Microsoft está estableciendo sus nuevos principios en línea con la legislación de tiendas de aplicaciones que están considerando jurisdicciones como EU, la Unión Europea, los Países Bajos y la República de Corea. Smith dijo que los principios de Microsoft "garantizarán que proporcionemos la mejor experiencia posible para creadores y clientes de todos los tamaños".