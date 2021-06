Xbox tendrá app para las televisiones inteligentes

Aunque las consolas de última generación han mejorado mucho la manera en que se disfruta de los videojuegos, con ventajas como mejores gráficos, más resolución y cuadros por segundo. Las compañías se han dado cuenta de que hay un mercado cada vez más grande de personas que quieren jugar algunos de los títulos más populares sin necesidad de contar con una consola. En ese sentido, Xbox está impulsando un servicio de suscripción con un amplio catálogo al que se puede acceder desde diversos dispositivos y pronto contará con una app para las televisiones inteligentes.

Microsoft dio a conocer que está trabajando con los fabricantes de televisores para que pronto esté disponible una aplicación de Xbox en esos dispositivos. Eso quiere decir que la compañía planea llevar su servicio Xbox Game Pass a las smart TV's a través de su tecnología de transmisión xCloud, lo que abrirá más opciones para acceder a los juegos de Xbox.

De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la alternativa estará disponible como una aplicación en los televisores y con el dispositivo de transmisión exclusivo de Microsoft. "Estamos trabajando con fabricantes de televisores globales para integrar la experiencia de Game Pass directamente en televisores conectados a internet, por lo que todo lo que se necesitará para jugar es un control", dijo Liz Hamren, directora de experiencias de juego y plataformas de Microsoft.

Sin embargo, Microsoft no ha anunciado exactamente cuándo estará disponible esta aplicación de Xbox en los televisores, tampoco cuáles serán los fabricantes que la incluirán en sus dispositivos. Aunque vale la pena recordar que el jefe de Xbox, Phil Spencer, a finales del año pasado, sugirió que lanzarían una aplicación de Xbox para televisores, en ese entonces dijo que esperaba "ver eso en los próximos 12 meses", por lo que la app podría llegar antes de finalizar el 2021.

Spencer también insinuó el desarrollo de un dispositivo de transmisión de Xbox el año pasado. Al respecto de este equipo Microsoft ha afirmado que aparecerá pronto. "También estamos desarrollando dispositivos de transmisión independientes que puede conectar a un televisor o monitor, por lo que si tiene una buena conexión a internet, puede transmitir su experiencia Xbox", reveló Hamren.

Pero, al igual que los planes de la aplicación de TV, Microsoft no proporcionó ningún detalle sobre la fecha de lanzamiento o el precio de sus propios dispositivos de transmisión Xbox. Ni siquiera han dado una idea de cómo se verán.

Lo que sí sabemos es que estos planes forman parte de la estrategia de Microsoft para lograr mayor alcance de su servicio de suscripción Xbox Game Pass que, por ahora solo está disponible para los teléfonos inteligentes y las consolas Xbox.

Nueva Xbox

Gracias a la publicación del contenido de un panel de Xbox, que se supone será presentado en el E3, se dio a conocer que los ejecutivos de Microsoft ya están trabajando en la siguiente generación de su consola.

En la plática los ejecutivos de la empresa comentan sus planes para lo que ahora se conoce como el "ecosistema de Xbox", es decir, todo lo que implica las consolas, la suscripción Game Pass y la transmisión de juegos. Pero algo que ha llamado la atención de las declaraciones es que Liz Hamren, dijo: "Nadie debería pensar que estamos desacelerando la ingeniería de nuestra consola central. De hecho, lo estamos acelerando. Ya estamos trabajando duro en nuevas plataformas y hardware, algunas de las cuales no saldrán a la luz en años".

La realidad es que la declaración no da ninguna pista de lo que podemos esperar. Algunos especulan que se tratará de una actualización de "generación media" como la Xbox One X, aunque también podría ser una consola completamente nueva. Tendremos que esperar para ver con qué tecnología nos sorprenden.