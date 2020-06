Ya está disponible Android 11 en beta

Google tomó la decisión de posponer el evento de lanzamiento de Android 11 debido a las protestas en Estados Unidos y finalmente anunció que, en lugar de realizar una transmisión en vivo, compartiría una serie de videos y recursos en línea para que cada usuario pueda probarlos según sus necesidades.

A continuación en Tech Bit te compartimos algunas de las novedades que ofrece este sistema operativo:

Google Meet ahora está disponible para todos, y el modo familia para Duo les permite realizar dibujos y anotaciones durante sus llamadas y agregar máscaras y efectos.

Para facilitar y simplificar la comunicación, las conversaciones de múltiples aplicaciones de mensajería se moverán a un espacio dedicado en el área de notificaciones de manera que sea más simple ver, responder y administrar las conversaciones en un solo lugar.

La herramienta anterior permite marcar conversaciones como prioritarias para darles preferencia en el teléfono y no perderse nunca un mensaje importante. Estas conversaciones destacadas aparecen en la pantalla de desbloqueo e incluso pueden mostrarse como notificación aun cuando el smartphone se encuentra en la configuración "No molestar".

Otra novedad son Bubbles una característica que abre una burbuja de conversación directamente desde la pantalla de notificaciones para poder responder sin tener que dejar la tarea en la que se está trabajando.

Cuando se escriba utilizando Gboard se mostrarán sugerencias relevantes y automáticas tanto de emojis como de texto.

Ahora se puede acceder y controlar rápidamente los dispositivos del internet de las cosas. Al mantener presionando de forma prolongada el botón de encendido se despliega un menú para ajustar la temperatura, encender las luces o abrir la puerta principal.

También se incluyen nuevos controles multimedia para hacer más rápido cambiar el dispositivo en el que se está reproduciendo el audio o video.

En términos de privacidad se agregan nuevos controles para decidir cómo y cuándo se comparten los datos del dispositivo.

Asimismo es más estricto con los permisos más sensibles de las aplicaciones como acceder al micrófono, cámara o ubicación, cada vez que requieran su uso se preguntará a los usuarios. Además, si una aplicación no es utilizada durante un período prolongado de tiempo, se reestablecerán automáticamente todos los permisos y se enviará una notificación.

Otras nuevas funciones son: grabadora de pantalla, actualización de Voice Access, rendimiento mejorado y un menú para compartir que facilita enviar contenido desde tu teléfono.

Por ahora la versión beta de Android en teléfonos Pixel 2 o superiores y Google anunciará más dispositivos compatibles en las próximas semanas.

Por último la empresa pidió a los usuarios enviar comentarios y sugerencias sobre la versión beta con la intención de realizar mejoras al final.