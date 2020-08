Ya podrás saber si una imagen ha sido modificada

Probablemente todos agradecemos contar con herramientas que nos permiten embellecer una fotografía. La parte negativa es que en un mundo en donde las redes sociales son tan importantes y las noticias falsas se propagan con tanta facilidad, las imágenes modificadas puede ser potencialmente riesgosas. Por ello es que pronto Photoshop podría contar con una función para revelar cuándo se han hecho cambios.

El año pasado, con la ayuda del medio "The New York Times" y Twitter, Adobe comenzó a trabajar en una iniciativa denominada "autenticidad de contenido" cuyo objetivo era intentar reducir la cantidad de imágenes alteradas que circulan en línea.

En ese entonces Adobe explicó que se apoyaría del etiquetado de metadatos y la criptografía para ayudar al público a verificar la autenticidad de las imágenes, videos y otros contenidos. La noticia es que ahora esta tecnología llegará a más usuarios y se pondrá a prueba su verdadero alcance.

En un documento técnico reciente, dado a conocer por el medio Engadget, la compañía anunció que enviará una versión preliminar de Photoshop que incluye la tecnología de reconocimiento de imágenes modificadas a finales de este año. También se informó que la función podría estar integrada en Behance, su red social para profesionales creativos

¿Cómo funcionará?

Adobe explicó que, lo que hará esta nueva herramienta de Photoshop, es agregar etiquetas a las imágenes que los usuarios crearon con la intención de proporcionar información sobre los orígenes de la fotografía, por ejemplo, quién fue el fotógrafo que realizó la toma, así como cuándo y dónde se tomó la imagen. Esos datos se firmarán criptográficamente para dar fe de su autenticidad y será difícil poder modificados.

Puede que esta iniciativa parezca ir en contra de la libertad de los usuarios para modificar sus imágenes. Sin embargo, como señala Wired, en realidad está pensada para que, en el fututo, las redes sociales como Twitter y Facebook puedan reforzar los sistemas automatizados que ya utilizan para identificar y señalar las imágenes que pueden resultar engañosas.

Así por ejemplo, si ocurre una tragedia y la gente comienza a compartir fotos de la escena, la tecnología podría ayudar a esos sistemas a evitar que se difundan imágenes que alguien dice que son del mismo evento o simplemente para que no se propaguen más fotografías falsas, ¿recuerdan al tiburón nadando en las calles de Estados Unidos?

Sin embargo las empresas advierten que el sistema será tan efectivo como el número de empresas y organizaciones que lo adopten por lo que esperan que los fabricantes de cámaras, los desarrolladores de software, las redes sociales y los medios de comunicación adopten el estándar. Por ahora el panorama es positivo pues algunas organizaciones que ya se han mostrado a favor de esta herramienta incluyen a la BBC, Radio Canada, Microsoft, la Universidad de California, Truepic y Witness.

Vale la pena señalar que limitar la capacidad de Photoshop para difundir imágenes modificadas es algo en lo que Adobe ha estado pensando durante un tiempo. En 2019, la compañía trabajó con investigadores de UC Berkeley para entrenar un algoritmo impulsado por aprendizaje automático para detectar imágenes creadas con la función Face Away Liquify del software, una herramienta que se puede usar para cambiar y exagerar los rasgos faciales de una persona. La diferencia con el anuncio dado a conocer el día de hoy es que esta tecnología permitirá a todos los editores de imagen usar el sistema de etiquetado de la empresa de manera que plataformas de internet, medios y usuarios con un poco de habilidades e interés, puedan detectar una variedad de imágenes falsas, no solo las creadas con una sola herramienta.